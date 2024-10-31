機票現「退高買低」及「陰陽價格」　南航：第三方平台違規賺差價

近期，中國南方航空公司因機票「退高買低」及「陰陽價格」等問題受到廣泛關注。周二（29日），南方航空在其官方網站上發布《關於南航官網購票信息安全的說明》，對此情況進行回應，表示這些案例主要涉及第三方在旅客不知情的情況下，非法註冊南航會員並購買機票。



近期，許多消費者反映，在第三方平台購買的機票，出票後的價格與實際支付金額不一致，差價甚至達幾百元人民幣。此外，一些消費者表示遭遇「退高買低」的情況，已出票的機票在其不知情的情況下被私自退票，然後以更低的價格重新購買。

例如，消費者王先生在同程旅行APP上購買了一張南方航空的機票，但在南航APP上卻發現有一個非本人購買的「拼團」套餐。王先生指出，他能看到該套餐中兩名陌生旅客的個人信息，包括姓名、手機號碼和身份證號碼。隨後，他向同程旅行和南航客服反映此事。周二，王先生收到同程旅行的回覆，該平台以「機票問題」為由向他退還三倍的金額。

南方航空在其官方網站上發布《關於南航官網購票信息安全的說明》，對此情況進行回應。（南方航空官網）

南方航空在《關於南航官網購票信息安全的說明》表示，南方航空近期接到多起旅客對購票信息安全的咨詢，並注意到網絡上有報道指出第三方違規利用旅客信息，通過南航的直銷渠道購買產品以謀取利潤。經過初步核查，南方航空發現，這些案例主要涉及第三方在旅客不知情的情況下，非法註冊南航會員並購買機票，嚴重侵害了旅客的合法權益。

南方航空表示，為了保護旅客的個人信息安全及其合法權益，將加強平台管理，對於違規行為將採取監管措施，並保留追究法律責任的權利。

同時，南方航空建議消費者通過官方渠道或授權的指定渠道進行購票。如果發現類似問題或違規行為，消費者可以通過南航APP的在線客服或撥打95539客服熱線進行舉報。