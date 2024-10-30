山姆超市滷菜標籤現「陰陽日期」惹疑　官方：全部下架、限期整改

近日，湖北武漢市民肖女士在武漢光谷的山姆超市購買滷菜拼盤時，發現商品包裝上的隱藏標籤，讓她深感不安。肖女士以69.9元人民幣的價格購得該拼盤，正面標示的分裝日期為當天（10月20日），並提示在10月23日之前食用。然而，當她回家後發現，底部竟然貼有一個標籤，顯示該產品實際上是一種保質期為1年的冷凍預製菜，生產日期為兩個月前。



肖女士在武漢光谷的山姆超市購買滷菜拼盤時，發現商品包裝上的隱藏標籤，讓她深感不安。（搜狐）

該滷菜拼盤價格為69.9元。

肖女士表示：「看到那個隱藏標籤後，我們真的驚呆了。」她原本以為購買的是新鮮現做的滷菜，卻不料是冷凍預製菜。據顯示，這份滷菜商品「陰陽兩面」各放一個標籤，對此她質疑，這種標示方式容易誤導消費者，讓人很容易將分裝日期誤認為生產日期，並表示如果她事先知道這是一份保質期一年的「冷鮮熟食」，就一定不會購買。

10月29日，內媒記者實地探訪山姆超市，發現該超市的商品冷鮮區仍有類似的滷水拼盤，正面標籤上顯示分裝日期為當天，且建議在11月1日之前食用，但底部同樣有一個保質期為12個月的標籤，日期為8月27日。其他消費者也當場對此表示疑惑。

滷水拼盤正面標籤上顯示分裝日期為當天，且建議在11月1日之前食用，但底部同樣有一個保質期為12個月的標籤，日期為8月27日。（長江雲新聞）

山姆超市的工作人員解釋，8月27日是滷菜冷凍的時間，正常保質期是12個月，而正面的分裝日期則是解凍後的日期，即解凍後分裝。他們表示店內所有鮮食產品均為預製的，並未對標籤問題作出具體回應。

而肖女士擔心，產品包裝標示的「即食3天」可能使消費者誤以為產品是新鮮的，並對其健康產生影響，「產品包裝上寫著『即食3天吃完』，這讓我誤以為滷菜是新鮮的，需要在短時間內食用。但如果分裝日期實際上是解凍日期，並且如他們所說保質期有一年，那我吃了後會對身體有影響嗎？」

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針對這一事件，武漢市市場監督管理局迅速展開調查，並於10月30日要求山姆超市將相關商品全部下架，並限期整改標籤問題，以確保標示的明確性和準確性。

此次質量抽檢將全面檢查滷菜拼盤的各項質量指標，包括原料來源、生產日期、保質期、儲存條件等多個方面，確保消費者購買食品的安全性。