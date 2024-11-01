「全家都死了就不用簽字」　廣東小學老師對學生「放狠話」惹議

近日，廣東湛江一名小學老師要求學生帶文件回家給家長簽字，期間竟口無遮攔地說，「全家都死了就不用簽字」，引發廣泛關注。事發後校方介入調查，並稱已經將其調離班主任（班級導師）崗位。



湛江市麻章中心小學。（網上圖片）

據廣東電視台報道，湛江市麻章中心小學一名班主任老師，要求學生帶「假期安全責任通知書」回家給家長簽字，其後有學生問，「媽媽簽行不行？」，未料老師竟回應，「爸爸、媽媽死了就不用簽，爺爺、奶奶死了就不用簽，全家死了就不用簽。」

該言論引起學生家長不滿，並向學校舉報。學校回應指，已第一時間到班級了解情況，並約談涉事老師。經深入了解，涉事老師「工作積極肯幹、責任心強，但因一時口快失言，一定程度的影響了教師形象。」

學校還稱，涉事老師也承認了自己的錯誤，並決心改正，目前學校已將其調離班主任崗位。學校已就此事在全校作出提醒，堅決杜絕此類事件再次發生。

涉事老師已被調離班主任崗位。（示意圖片/視覺中國）

網民點睇：

「這老師確實不適合當班主任。」

「如果教師的工資能翻一倍，那教學的激情也有了，眼神也清澈了。」

「學校布置的工作多，也不能發泄在學生身上啊。」

「一個人的言行就算是千般注意，也會受環境、情緒和狀態的影響。」

「什麽人能開口說出這麽狠毒的話，人說話就算不過腦子，也有基本的常識，一個育人的人。」



此前，官媒《人民日報》曾發表評論文章稱，提振師道尊嚴，與弘揚師德師風，一體兩面，互為輔助。師德師風則是評價教師素質的第一標準，教師應有言為士則、行為世範的自覺。修身立德方能為人師表，嚴於律己方能不負期待。