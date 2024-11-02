陝西神木一中學招老師出50萬年薪兼送房子　負責人：其實很正常

10月30日，陝西省榆林市神木市實驗中學公佈了新任教師錄取名單，47名新教師均來自北京大學、浙江大學、中國科學技術大學等一流高校。此次招聘吸引了廣泛關注，因其提供優厚待遇，包括年薪24萬至50萬元、免費提供120平方米住房（連續在校任教6年，住房歸本人所有）以及教師子女享受15年免費教育等。對於網絡的關注，學校負責人表示希望低調，「不宜過多宣傳，其實很正常」。



公示的47人名單中，27人為碩士畢業，其他為本科，當中不乏名校學子，具體為北京大學1人、浙江大學2人、上海交通大學1人、南京大學1人、中國科學技術大學1人、華中科技大學1人、武漢大學2人、西安交通大學4人、東南大學1人、北京師範大學1人、西北工業大學2人、中國農業大學1人、重慶大學1人、中國海洋大學1人、吉林大學1人、西南大學1人、華中師範大學2人、東北師範大學1人、陜西師範大學14人、南京師範大學1人、西北大學1人、中國傳媒大學1人、海南大學1人、澳門大學1人、莫斯科國立大學1人、英國布里斯托大學1人以及馬來西亞理科大學1人。

校方表示，這一招聘政策是其正常的教育投資，意在吸引高素質的教育人才，「我們招老師一直這樣子」。除校園招聘外，神木市實驗中學還將啟動20名中青年骨幹教師和名師招聘工作，且只面向陜西省以外的教師群體。

神木市實驗中學。（極目新聞）

根據該校公眾號9月19日發布的《教師招聘公告》顯示，教育部6所直屬師範大學應往屆陜西籍公費師範生入職即入編。其他人員與神木市實驗中學簽訂聘用合同。公費師範生滿正常工作量包幹年薪為35萬元；本科為「211」院校的研究生，滿正常工作量包幹年薪為28萬元；全國首批39所「雙一流」院校、「985」院校研究生，滿正常工作量包幹年薪為35萬元；全國首批39所「雙一流」院校、「985」院校本科生滿正常工作量包幹年薪為24萬元。

教齡在6年以上，師範大學本科以上學歷，且一直從事高中教學，成績優異，在學校擔任教學頂梁柱的中青年骨幹教師，滿正常工作量包幹年薪為40萬元；獲得省、地級市及以上教學骨幹教師、學科帶頭人或名師、省市級勞模等榮譽，培養過清北學生，且近年堅持在教學一線工作，教學成績優異的名師，滿正常工作量包幹年薪為50萬元。

住房福利方面，單身教師免費提供住房一間。在校任教的教師夫婦；6所部屬師範大學公費師範生；「985」院校本科及以上優秀畢業生；本科為「211」院校的研究生免費提供120平米的住房（毛坯）一套。連續在校任教6年，住房歸本人所有。此外，入職教師本人子女享受幼兒園至高中15年免費優質教育，免費校餐補貼。

員工福利。（南國今報）

神木市實驗中學位於大柳塔鎮，佔地250畝，總投資達8億元人民幣，建築面積15萬平方米，設有高中部和初中部，可容納4500名學生，是陜西省神木市唯一一所初高銜接的公立創新型旗艦學校。

資料顯示，神木是一座地處毛烏素沙漠和黃土高原交界地帶的「偏遠小城」，但卻連續5年進入「中國縣域經濟百強」榜單，2023年以地區生產總值2347.10億元的成績成為名副其實的「西部第一縣」。當地政府對教育的重視由來已久，自2005年以來，已逐步實現從義務教育到免費教育的多項政策。2011年，在12年免費教育的基礎上，當地規定幼兒園一律免收基本保教費，實現了15年免費教育。

神木市實驗中學相關負責人表示，眾多名校優秀畢業生願意來到學校任職，離不開神木市政府對教育的支持，「大家來任教是一種人生價值的選擇，我們也可以給他們提供很好的待遇和生活」。