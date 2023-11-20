2022年全國平均工資公布：北上非私營年薪超20萬　這些行業最賺錢

根據國家統計局發布的數據，2022年，全國城鎮非私人單位就業人員年平均工資為114029元人民幣（下同），比上年增加7192元，名義增長6.7%，增速比上年回落3個百分點，扣除價格因素實際成長4.6％；城鎮私人單位就業人員年平均薪資為65237元，較上年增加2,353元，名目成長3.7%，成長速度比上年回落5.2個百分點，扣除物價因素實際增加1.7％。

非私人單位包括國有單位、集體單位、聯營經濟、股份制經濟、外商投資經濟、港澳台投資經濟等單位。整體上，非私人單位的平均薪資大幅高於私單位的平均薪資。



近期，國家統計局編著出版的《中國統計年鑑2023》公佈了2022年31個省份城鎮非私人單位和私營單位的就業人員平均薪資數據。

北上非私營單位年薪超20萬 私人單位薪資前五均來自東部

從平均薪資來看，非私營單位中，共有18個省份超過10萬元，其中前十名分別是上海、北京、西藏、天津、浙江、廣東、江蘇、青海、寧夏和重慶。前10省份中，有6個來自東部沿海發達地區，即滬京津三大直轄市和浙粵蘇三個東南沿海經濟大省。沿海已開發地區外，西部地區的西藏、青海、寧夏、重慶也位居前十名。

上海陸家嘴。（視覺中國）

其中，上海和北京的非私人單位就業人員平均薪資均超過20萬元，在各省份中遙遙領先。上海和北京現代服務業、高新技術產業、新興產業十分發達，總部經濟突出，高薪崗位多，吸引了大量人才集聚，整體的平均工資也高。

在城鎮私單位就業人員平均薪資方面，上海、北京、廣東、浙江和江蘇排名前五。其中，上海和北京的城鎮私人單位就業人員平均薪資均超過了10萬元大關，廣東城鎮私人單位就業人員平均達77657元，位居第三，浙江和江蘇也都超過了7萬元。整體來看，私人單位就業人員平均薪資前五的省份，全部來自東部沿海已開發地區。

信息技術、金融、科學研究收入最高

區域的差異之外，不同產業之間的差距也不小。從全國來看，2022年，無論是在城鎮非私營單位還是在私營單位，就業人員年平均工資水平排在前三名的行業均為資訊傳輸、軟件和資訊技術服務業，金融業，科學研究和技術服務業。

科學研究和技術服務業收入排前三位（視覺中國)

但從各地來看，各省城鎮非私人單位中，就業人員平均薪資前三名的產業有明顯差異。資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業在10個省份的城鎮非私人單位19個行業中，就業人員平均薪資位居第一。金融業在9個省份非私人單位中，就業人員平均薪資位居第一。

從全國的數據來看，採礦業未進入到平均薪資前三的行業，但在部分省份尤其是一些資源型產業較為突出的省份，採礦業的平均薪資名列前茅。包括內蒙古、山西、黑龍江、甘肅、青海、寧夏、新疆和安徽的城鎮非私人單位中，收入最高的產業就是採礦業。