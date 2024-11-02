登山節參賽者闖私人泳池洗鞋致污染　主辦方「菜刀論」回應惹議

近日，浙江杭州市民、本身是汽車博主的陳龍（化名）在社交媒體上發帖，反映他在龍塢茶鎮的拍攝基地遭數十名陌生人擅闖。這些參賽者在基地的露天泳池內清洗沾滿泥濘的鞋子和登山杖，導致泳池受到污染。此外，基地內的草地也遭到嚴重損壞，一把太陽傘被折斷。而主辦方被指仍未道歉，其在回應中反問有人用刀傷人是否還要怪賣菜刀者一說更是飽受批評。



陳龍透露，這些陌生人是參加2024杭州西山國際登山節的參賽者。事件發生後，賽事主辦方遊俠客體育的工作人員曾前往現場進行清理。

閉路電視拍下事發一幕。（極目新聞）

事後泳池邊滿是泥濘。（極目新聞）

被污染破壞後的泳池。（極目新聞）

根據公開資料，2024杭州西山國際登山節於10月27日在杭州龍塢茶鎮舉辦，活動範圍涵蓋杭州西山國家森林公園，設有越野挑戰組32km、古道進階組18km和家庭體驗組9km等項目，這是該登山節的第十二屆。此次活動的指導單位為西湖區文化和廣電旅遊體育局，主辦單位為遊俠客體育，協辦單位包括西湖文旅集團和轉塘街道辦事處等。

陳龍表示，他已在龍塢茶鎮基地工作超過四年，這是首次遇到類似情況。事發後，基地工作人員報警，但警方認為此事件屬於經濟糾紛，建議他與對方協商賠償。遊俠客體育目前表示願意賠償1萬元人民幣，陳龍認為實際損失未達此數，打算先行修復草坪和清理泳池，並最終根據實際損失向遊俠客體育提出賠償清單。

損壞的草坪。（極目新聞）

事發前的泳池。（極目新聞）

陳龍指出，作為活動的主辦方，遊俠客體育應承擔相應責任，但對方卻認為這是參賽者的私人行為，這一說法令他感到不滿。他希望能夠獲得公開道歉及賠償草坪等直接損失，並批評網上流傳的一些工作人員回應不負責任。

有網友在評論區分享了主辦方遊俠客體育的回覆。（網上圖片）

根據網友在評論區分享了主辦方遊俠客體育的回覆，工作人員稱：「選手個人行為，請勿上升至主辦方。買菜刀的把刀賣出去，有人用刀傷人，還要怪賣菜刀的沒有考慮到刀會傷人嗎？我們給選手發的參賽攻略，有軌跡地圖，並未標注您的位置。不知道您會不會刪這條評論，反正我就先在這裏跟您解釋了。」

對於該回應，當事人和不少網友都覺得非常離譜。

截至11月2日，遊俠客體育的客服人員表示此事有專人處理，具體情況尚不清楚，並承諾後續將有相應工作人員回覆。內媒之後聯繫西湖區文化和廣電旅遊體育局時，電話無人接聽，而轉塘街道辦事處的工作人員則表示不清楚此事的具體情況。