有片｜內地女泰國動物園疑用彈弓射動物　親友還歡呼　當地人大怒

泰國春武里府以侏儒河馬「彈跳豬」（Moo Deng）聞名的芭達雅綠山國家動物園，近日傳出有中國籍遊客在園區內使用彈弓，疑似攻擊動物。



相關影片曝光後，也引發爭議。園方則回應，將會進一步展開調查，不排除採取法律行動。

芭達雅綠山國家動物園近日傳出有中國遊客使用彈弓攻擊動物。（TikTok影片截圖）

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根據Thaiger報道，泰國TikTok網友（patcharida_36）10月20日上傳了一段影片。

只見影片中有一名外國女子頭戴鴨舌帽，身穿粉紫色上衣，在動物園內拿起手上的彈弓，朝高處瞄準，隨後發射。

當時身旁的親友不但沒有阻止她的攻擊行為，甚至還在發射後驚呼讚嘆。

儘管在一旁的泰國網友見狀後，不斷出聲阻止，但是一行人絲毫不理會，也氣得網友將影片上傳，而這段影片也立刻引發其他泰國網友不滿，並呼籲園方採取法律行動。

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報道指出，這名外籍女子來自中國，應該是與親友一起參加旅行團，來到綠山國家動物園。當時同團的其他遊客也目擊了這個攻擊行為，但是都沒有人上前制止。

據了解，事發地點附近沒有動物圍欄，目前還無法確定女子射擊的具體目標。

有眼尖的泰國網友指出，事發地點附近有老虎園區，也有其他人表示，當時有猴子在附近的樹上玩耍。

針對這起事件，園方也承諾會展開進一步調查。如果確認該名外籍女子的行為涉及違法，動物園將對其採取法律行動。

網友對於園方回應仍有不滿，認為無論當時附近是否有動物，動物園都應對這名外國遊客採取法律行動，因為在動物園內使用彈弓極為不妥，甚至可能對其他遊客造成危險。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】