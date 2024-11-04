內地校園重現「死亡三秒」窒息遊戲　家長驚：孩子差點喪命

內地校園內近期興起一款名為「死亡三秒」的遊戲，讓家長和醫生憂心忡忡。這款遊戲透過深呼吸、憋氣，再由他人按壓胸口，模擬窒息狀態，體驗者往往迅速暈倒，甚至出現短暫的意識喪失。有家長表示，孩子參與後曾當場倒地，頭暈、頭痛持續至翌日，形容這次經歷「險些喪命」。「死亡三秒流行校園嚴重可窒息致死」的詞條本月2日也登上微博熱搜第一，引發全網討論。



近日名為「死亡三秒」的遊戲在內地校園裡流行，透過靠牆憋氣，再由其他人大力按壓胸口，達到窒息缺氧的狀態。（微博）

內媒《紅星新聞》報道，這款遊戲又稱「夢回大唐」或「心跳遊戲」，其原理是利用缺氧和窒息來模擬幻覺。據網民描述，不少「80後」曾在學生時期玩過這類遊戲。然而，專家指出，這樣的活動可能導致血液和氧氣供應減少，對心臟與大腦造成危害，最嚴重者可導致多重器官停止，甚至危及生命。教育部曾於2004年底一場訪談時，就提到這款閉氣窒息遊戲，強調「堅決制止『死亡遊戲』等不良遊戲在學生中傳播」。

對此，湖南省第二人民醫院神經外科二病區主任劉少波指出，「死亡三秒」透過壓迫心臟、抑制呼吸導致回心血量減少，大腦的血液和氧氣也相應減少，會對大腦和臟器功能造成不可逆的損傷，最嚴重可導致意識喪失、全身臟器功能停止等，直接危及生命。目前，內地有多所學校已發布通知，嚴禁學生再玩這個遊戲，同時告誡家長和老師注意嚴禁學生玩此遊戲。