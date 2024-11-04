成都私人影院暗藏「陪看片升級套餐」　初戀體驗竟變「低價嫖娼」

四川成都一家私人影院近日被媒體踢爆提供「美女助教」陪伴觀影服務，並暗藏涉黃項目，甚至能以額外加價升級「親密互動套餐」。據報道，顧客支付200元（人民幣，下同）便有女「助教」陪看電影，並可再支付額外費用，享受摸胸、親吻，甚至疑似性交易等服務。此事曝光後立即登上微博熱搜，網民紛紛呼籲警方嚴厲打擊私人影院涉及的低價嫖娼行為。



美女助教陪看。(影片截圖)

根據《四川觀察》報道，該私人影院透過「00後助教」、「在校大學生兼職」等字眼吸引客源，營造出「初戀體驗」、「戀愛陪伴」的噱頭。顧客僅需花200元，便可享受「一小時美女陪看」，且在觀影過程中女「助教」會暗示客人可加價享受更多「親密互動」，服務項目極為露骨，甚至包括貼身接觸、身體親密互動等。

記者經實地走訪發現，該影院以年輕女子的照片和「助教」身份來吸引顧客，聲稱有大量年輕女性任職助教，年齡介於18歲至35歲之間。前台客服表示，這些「助教」皆為兼職，且隨時可以依照客人需求提供「合理」服務。在觀影過程中，「助教」會主動引導客人進行加價升級，以滿足其「更多的需求」，服務範圍幾近色情行業。

類似案例頻繁發生 引發輿論譴責

今年8月，江西贛州也曾查獲一家私人影院涉及類似非法服務，以低至100元的價位吸引顧客，並提供女性「陪看」服務，結果8名涉事人員被抓。這類「情侶影院」表面上看似正常娛樂場所，實際卻成為藏污納垢的「隱蔽場所」，引發社會對其道德與法律問題的強烈質疑。

事件曝光後，不少網民表達不滿，認為這類場所既違反社會公德，甚至涉及違法行為，應該嚴厲打擊。有網民表示：「私人影院本來是情侶小聚的地方，沒想到變成這種淫窟。希望相關部門能夠加強監管，保護社會風氣。」

影院管理方則表示，該類服務「主打情緒價值」，讓客人與年輕女性互動「滿足心理需求」。但外界批評，這樣的說法掩蓋了真實的涉黃行為，並不應成為違法活動的借口。此事在微博、論壇等社交平台引發廣泛關注，網民強烈呼籲警方嚴加查處，以防止類似非法行為蔓延，保障社會公序良德。