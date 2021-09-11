允洗澡過夜還免身份證？　廣州「私人影院」似酒店亂象層出遭清查

近期，廣東廣州一些商業中心附近興起一種頗受年輕人歡迎的「私人影院」，這些場所會劃出多個私密的小房間，每個房間配有觀影設備、床或沙發，甚至可以洗澡、過夜，實際上形同民宿或酒店。

雖然環境看似舒適，但部分私人影院被揭發存在一系列問題，如無需身份證登記便可過夜、未懸掛營業執照等，更有消費者質疑如有未成年人士過夜，會否存在安全隱患。警方日前回應表示，已聯合有關部門對此進行清查。



這類私人影院的觀影時長一般設為2至3小時，收費多在100至200元（人民幣．下同）間，通常開於商用樓或居民樓中。以天河區天俊閣為例，僅一棟大樓便有至少5間私人影院，其中soul私影薈館店員介紹，該店營業到晚上11時，客人主要為學生、白領、遊客，其可享店內6000多部電影選擇，但仍在上映的電影則無法看到。至於過夜方面，有4間宣稱可以過夜同時無需提供身份證，以幕維私人影院為例，價格為388元，時間從晚上10時開始一直到翌日上午10時。

私人影院內有數以千計電影可供選看。（新快報）

據曾與女友到天俊閣一間私人影院體驗的小偉介紹，觀影房間非常私密，內有一張床和投影儀，裝修也適合拍照。可是當他和身邊朋友聊天時，卻發現一些不方便去酒店開房的情侶也會選擇去私人影院，在無需提供身份證即可過夜下，令他質疑其到底是私人影院還是私人酒店，對可能前來的未成年人又是否存在安全隱患。

另一名羅小姐亦曾在七夕當天到天河區跑馬場附近一間私人影院看電影，當時已近晚上11時，她僅出示穗康碼就可以入場。她稱，雖然店家說有清潔，但她感覺屋內並沒有很乾淨，也缺少床罩。

這些私人影院實際上形同民宿或酒店。（新快報）

在某平台上，曾有網民在這些私人影院的評論區抱怨店內衛生差，懷疑床單沒有洗過而不敢坐，甚至出來後身上起了疙瘩等。對於衛生疑問，天俊閣幾間影院的店員表示，使用過的床單會被消毒、換洗，店內亦可為有需要的顧客更換即棄床單和枕頭套，惟需加收費用。此外，這些私人影院有部分還被揭發未有在店內懸掛營業執照。

對此，廣州警方周四（9日）回應表示，警方已經聯合相關政府職能部門，對天俊閣私人影院進行清查。至周五（10日），個別私人影院已顯示暫停營業。