上海民警多次猥褻未滿14歲繼女　前妻控訴：女兒長年不敢關燈睡覺

近日，上海一民警被前妻舉報多次猥褻繼女的案件引發網友關注。11月3日，當事女孩梅子的母親李女士告訴記者，檢察機關以猥褻兒童和強制猥褻罪對劉某濤提起了公訴，該案件將於近日開庭。



李女士說，現在梅子已經24歲，但是童年的傷害給女兒帶來很大的心理陰影，事發時女兒未滿14歲，「女兒常年失眠不敢關燈睡覺，而且有較嚴重的討好型人格，尤其是正值婚戀的年紀，卻有恐婚拒男心理。」



上海一民警被前妻舉報多次猥褻繼女。（海報新聞）

女兒遭繼父威脅要殺了媽媽 向媽媽求情：原諒他

據此前報道，李女士是浙江人，1996年左右來到上海打拚，2008年和第一任丈夫離婚後，她與同樣離婚的劉某濤確定了戀愛關係，並在2009年同居，2011年5月兩人登記結婚，並生下一個兒子。

然而，在2010年，梅子11歲，正在上小學五年級的一天，梅子很害怕地告訴李女士，說劉某濤脫去了自己的褲子。

李女士回憶，2015年8月16日早上，當時她正在睡覺，劉某濤一個人進到了梅子房間。據梅子後來講述，劉某濤進去後對梅子又親又摸，把梅子的褲子脫下……在李女士追問下，劉某濤承認對梅子做出了猥褻行為。

2024年1月29日，上海市公安局虹口分局對梅子被報猥褻一案決定立案。（海報新聞）

李女士說，她知道後就要報警，但是劉某濤又是跪又是求，還讓梅子一起跪下來求李女士，「我記得非常清楚，我女兒說『媽媽我是離異家庭長大的，如果你報警，弟弟可能會沒有一個完整的家』，我當時考慮他是一名警察，是有學識的，肯定會改，再加上孩子求我，我就再次原諒他了。”三天後，劉某濤主動寫下承諾書，並且向梅子當面道歉。

李女士說，自己在今年（2024年）五六月份才真正瞭解發生了什麼，「我以為當時女兒跪下來求我的時候，是考慮家庭的諸多因素，我不知道劉某濤恐嚇女兒，說如果我女兒告訴媽媽實情，媽媽報警的話，他就會殺了媽媽。所以我女兒一直沒有告訴我所有的實情。當我知道這些事情之後，我覺得我對不起女兒，如果我稍微細心一點，多問我女兒兩句，為什麼她也會跪下來求，不至於一而再再而三地發生這種事情。」

另外，李女士提到，因為劉某濤是民警，有一些法律知識，所以當時還摔壞了她保存部分證據的手機及手提電腦。

2021年10月，李女士和劉某濤經法院判決離婚。2024年1月19日，她陪著梅子來到上海市涼城新村派出所舉報了劉某濤。

根據上海市涼城新村派出所向梅子出示的報案回執中報案內容顯示，2024年1月19日19時許，報警人梅子稱，其被其繼父多次在家中猥褻，且報警人稱其中一次發生於2010年，此時報警人尚未年滿14週歲，現報警人來所舉報其繼父劉某濤對其的多年來的猥褻行為。

2024年1月29日，上海市公安局虹口分局對梅子被報猥褻一案決定立案，並向梅子出具了立案告知書。（網絡圖片）

8月15日，上海市公安局城市軌道和公車總隊一名負責人稱，該單位已對劉某濤宣佈停止其一切職務，公安相關證件全部上繳，等待法院判決後將會進行處理。

母親自責：自己一再原諒隱忍害了女兒

李女士稱，直到梅子報警之後，第一任丈夫才得知梅子被劉某濤猥褻的事情，一直要去找劉某濤算賬，但這個時候劉某濤已經進了看守所。李女士還稱，劉某濤猥褻梅子此事，她負有不可饒恕的錯誤，為此後悔不已，就是因為她一再原諒劉某濤，一忍再忍，對自己女兒造成了不可挽回的傷害。

她知道，說出這件事肯定會有很多人來罵她，這都是她應該承受的，她沒有保護好自己的孩子，也會為此內疚一輩子。同時，她也希望法律能嚴懲劉某濤，還女兒一個公道。