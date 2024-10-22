遼寧6歲男童校內遭車猛撞　致頭骨露出　校方：只是流了些血

在校園裏怎麼會被車撞？遼寧一名小一男童，日前在校園內遭送餐車輾壓，頭骨露出、身上多處骨折、肺部還有瘀血，目前還在住院，讓家長心都快碎了。



據《極目新聞》報道，家住遼寧葫蘆島市建昌縣的丁女士於10月21日發文稱，事發於9月14日上午，剛上一年級才十多天的6歲兒子小劉（化名），竟然在喇嘛洞鎮中心小學校園內慘遭送餐的客貨車輾過，當時校方只說頭部流了些血，但到她醫院後看了差點要昏倒。

「我以為孩子的情況不是很嚴重，沒想到頭骨都露出來了」她說。醫生表示，孩子的頭部縫了30多針、多根肋骨骨折、肩胛骨骨折、肺部積血。

6歲的小一男童小劉（化名）在校園內遭送餐車輾壓致頭骨露出多處傷。（微博截圖 / @極目新聞）

6歲的小一男童小劉（化名）在校園內遭送餐車輾壓致頭骨露出多處傷。（微博截圖 / @極目新聞）

經了解，當時送餐車開進校園內，正好遇到課堂下課時間，孩子們都往外跑。「孩子有點小，沒有看到車，當時車速也很快，前車輪胎撞到孩子，後車輪胎從孩子胸口碾壓過去，學校的老師和校長打了120，後面又轉院到錦州醫科大學附屬第一醫院。」

丁女士氣憤對學校發出質疑，認為管理出了問題「為甚麼學校內可以有機動車隨意行駛？」

男童的診斷證明。（微博截圖 / @極目新聞）

目前孩子仍然在住院，頭部有異物，肺部還是有積液。丁女士稱「目前治療花費兩萬餘元，警方協調，孩子的治療費都由車主的保險公司墊付。」

她認為，小型客貨車是學校的送餐車，顯然不應該在校園教學樓等學生較多的區域行駛，學校對此有失管責任，應該進行賠償。「我提出賠償30萬元（約港幣33萬元），學校沒有同意。他們讓我們走法律程序。」丁女士說。

交警出示的事故責任認定書判斷「肇事車輛」全責。丁女士稱，肇事車主在墊付近一半醫藥費後目前處於失聯狀態。報道指出，當地媒體多次嘗試聯繫肇事車主及涉事學校均未獲得回覆。建昌縣教育局回應稱已知曉此事，將與家長取得聯繫。

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