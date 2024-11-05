神舟十八號震撼返回背後：返回艙變火球　曾入「黑暗窒息300秒」

神舟十八號航天員乘組已完成全部既定任務，於11月4日凌晨乘坐神舟十八號載人飛船返回東風著陸場。三名航天員狀態良好，神舟十八號返回任務圓滿成功。當日，新疆庫爾勒多名市民早早架好相機，拍下神舟十八號載人飛船返回地球的瞬間。報道指，航天員重返地球後，需用半年時間恢復；3名航天員返回的驚心動魂的過程亦曝光。



《澎湃新聞》報道指，有庫爾勒市民稱，他得知神舟十八號載人飛船要從庫爾勒上空經過後，便早早架好相機，最後拍下它長長的火花拖尾，認為十分震撼。

市民拍下「神十八」長長的火花拖尾。（網上圖片）

據了解，飛船返回地球前，航天員們要跟繼續留在太空站內的組員完成工作交接，之後穿上壓力服進入返回艙，並關閉全部艙門，等待指令的傳達。接著，對接鎖會釋放，返回艙與太空站進行脫離，這時飛船會漸漸遠離。當距離拉開得足夠長時，飛船將啟動推進器，以及制動發動機點火，這時飛船就會減低飛行速度，來逐漸降低軌道，以便順利進入大氣層的下降軌道。

為確保飛船內設備在分離後不互相碰撞，飛船需旋轉90度，變成橫向飛行，然後將推進艙、返回艙、軌道艙組合體進行分離，各自返回地球。這是第一次姿態調整。而軌道艙內存儲著航天員在太空中所產生的生活垃圾，其將會在大氣層中被高溫銷毀。第二次姿態的調整時，返回艙、推進艙組合體要繼續旋轉90度，這時飛船飛行方向和一開始的方向相反，原因是要讓在前面的推進艙啟動發動機，給飛船一個推力進行制動減速。隨著推進艙發動機的啟動，飛船速度、高度均會隨之下降，隨後就會進入返回地球的軌道。

神舟十八號航天員乘組已完成全部既定任務，於11月4日凌晨乘坐神舟十八號載人飛船返回東風著陸場。（影片截圖）

凌晨1時1分，神舟十八號載人飛船返回艙與推進艙分離，葉光富、李聰、李廣蘇3名航天員正式踏上回家之路。

在飛船距離地面約145公里時，推進艙就會和返回艙進行分離。這是，隨著飛船返回艙的高度不斷下降，空氣密度會越來越大，氣動加熱效應會越來越強烈，返回艙外部的溫度急劇上升。透過飛船的舷窗，航天員可以看到飛船返回艙外部被燒得通紅，更變成一個從天而降的熊熊火球。

不過艙內的航天員不會被高溫傷害，因返回艙有一種特殊的隔熱材料，可以承受返回艙與大氣摩擦中燃氣的攝氏1000至20000度的高溫火焰。「神十六」航天員朱楊柱曾幽默地解說：「一路火花帶閃電，仿佛坐在太上老君的煉丹爐里。但艙內四季如春，溫控隔熱效果很好。」

身處大氣層時的返回艙，隨著高度不斷下降，空氣密度會越來越大，氣動加熱效應會越來越強烈，返回艙外部的溫度急劇上升，燃起高溫火焰，航天員將經歷時長約為5分鐘的黑障區，即傳說中的「黑暗窒息300秒」。所謂黑障現象，即飛船返回地球時，會與大氣層發生劇烈摩擦，溫度劇增，導致氣體分子與飛船表面被燒蝕的材料均發生電離，這些不斷產生的電離氣體包裹在飛船周圍，形成等離子體鞘套，對電磁波產生吸收衰減、折射、反射、散射等效應，導致飛船內部與外界的無線電通信異常乃至中斷。

凌晨1時13分，新華社報道，神舟十八號載人飛船返回艙主傘打開。（影片截圖）

2023年6月4日，神舟十五號載人飛船成功著陸東風著陸場，科技人員對其在穿越黑障區時的穩定跟蹤，表明中國已經具備了黑障區穩定跟蹤飛船的能力。當返回艙距離地面還有10公里左右時，降落傘蓋會自動打開，隨後4個不同作用的降落傘會逐一打開，減緩下降的速度。同時，底部的隔熱層自動脫落，起到地面緩沖的反推發動機就會露出，隨著返回艙不斷降落，推進裝置在約距離地面還有一米時點燃，這時飛船四周濃煙滾滾。最後，返回艙安全著陸。

醫護人員協助航天員出艙。（影片截圖）

三名航天員會在三輛醫護車上進行140分鐘的試驗，再回到北京進行療養。（影片截圖）

據航天員科研訓練中心邢雷介紹，三名航天員抵達北京後將進入隔離恢復期。航天員後恢復工作分三個階段開展，第一階段為隔離恢復階段，用時約3至4周，主要目的是消除飛行中對身體的不利影響，促進基本功能恢復。第二階段為療養恢復階段，用時約一個月，確保航天員身心全面恢復。第三階段恢復觀察階段，用時約4個月，航天員將在這個階段陸續開展各類訓練，經過約半年的恢復，航天員將轉入正常任務訓練。