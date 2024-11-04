神舟十八號航天員帶回34.6公斤「太空特產」　涉28項科學實驗項目

11月4日淩晨，中國空間站第七批空間科學實驗樣品隨神舟十八號飛船順利返回。三名神十八航天員帶回34.6公斤重的「太空特產」。



央視新聞報道，本次下行科學實驗樣品共55種，涉及空間生命科學、空間材料科學、微重力燃燒科學等領域28項科學實驗項目，總重量約34.6公斤。



央視新聞報道，本次下行科學實驗樣品共55種，涉及空間生命科學、空間材料科學、微重力燃燒科學等領域28項科學實驗項目，總重量約34.6公斤。(央視新聞)

央視新聞報道，本次下行科學實驗樣品共55種，涉及空間生命科學、空間材料科學、微重力燃燒科學等領域28項科學實驗項目，總重量約34.6公斤。(央視新聞)

央視新聞報道，本次下行科學實驗樣品共55種，涉及空間生命科學、空間材料科學、微重力燃燒科學等領域28項科學實驗項目，總重量約34.6公斤。(央視新聞)

11月4日，生命類科學實驗樣品第一時間轉運至北京的中國科學院空間應用工程與技術中心。作為載人航天工程空間應用系統總體單位，中國科學院空間應用工程與技術中心對返回的生命實驗樣品基本狀態進行檢查確認後，交付科學家開展後續研究。

神十八3名航天員葉光富、李聰及李廣蘇，4月25日晚飛赴太空到11月4日凌晨平安歸來，神舟十八號航天員乘組創造中國航天員「太空出差」時長新紀錄。其中，在軌飛行超過一年，航天員葉光富成為中國在軌飛行時間最長的航天員。

神舟十八號成功返回地球 三名航天員創「太空出差最長紀錄」