「國之重器」正式投入運行　可真實復現人類記錄所有地震活動

周二（5日），中國地震工程領域的重要科技基礎設施、被稱為「國之重器」的「大型地震工程模擬研究設施」，在天津大學成功通過國家驗收，正式投入運行。這一設施是中國首個國家重大科技基礎設施，旨在提升地震工程研究的能力，並為保障重大工程的安全提供有力支持。



該設施能夠真實再現人類歷史上所有記載的地震活動，並觀測和分析工程結構在地震影響下的破壞情況。這將為重大工程抵禦自然災害、減少災害風險提供關鍵的研究手段，顯著提升中國在工程技術領域的原始創新能力。

振動模擬是評估工程抗震性能的最直接方法，此次建設的「大型地震工程模擬研究設施」是「十三五」規劃中優先啟動的重大科技項目之一，佔地總建築面積達7.6萬平方米。

項目自2019年10月開工，經過五年的努力，建成了全球面積和載重量最大的地震模擬振動台，並設置了世界首套可移動水下振動台陣。這一研究設施包括三大系統：地震工程模擬試驗系統、高性能計算與智能仿真系統、以及試驗配套與共享系統，涵蓋水利工程、土木工程、船舶與海洋工程等多個學科領域。

國家驗收委員會指出，該項目在建設過程中堅持自主創新，成功突破了多項關鍵技術，包括寬頻帶長行程地震模擬、空間差異地震動－波流耦合模擬等，整體試驗能力已達到國際領先水平。此設施的啟用，將為未來的地震工程研究和防災減災工作提供強有力的技術支撐。