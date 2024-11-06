湖南女子墮7米深通風井12天無水無食奇蹟生還：生死瞬間想到兒子

湖南省邵陽市女子余小梅失聯12天後，在通風井下被找到。余小梅說，瀕死之際，自己出現了幻覺，見到了最放心不下的兒子，快要熄滅的求生慾又重新燃起。負責辦理該案的民警也感到不可思議，表示「通風井下沒有食物，也沒有水。她獨自在井下存活了下來」，只能說是奇蹟。



余小梅在大樓工地失聯12天後，在通風井下被找到。（封面新聞）

內媒《封面新聞》報道，余小梅出事時，是她跟著丈夫馮朝華上工地的第2個月，當時大樓還在施工，10層以下的磚牆剛砌好毛坯。余小梅在9月24日凌晨起身上廁所，因工地尚未完工，奈何迷路只得尋找返回宿舍的路，無意間踩空跌落六、七公尺深的通風井。她在井中度過漫長的12天，忍受極度饑渴與黑暗的環境。

余小梅回憶說道，她不知道自己在井下待了多少天，「瀕死之際，自己出現了幻覺，見到了最放心不下的兒子，快要熄滅的求生欲又重新燃起」。余小梅表示，幻覺正是在她極度饑餓時出現的，她看到兒子哭著朝她喊，「媽，你怎麼在這個地方」。掉下井後，她第一次哭了出來。「我得活著，要和丈夫一起去打工賺錢，還要給兒子買車子和房子」。

直到12天後，一名工友在檢查牆壁時，意外發現她躺在通風井底部，當時已虛弱不堪但仍有生命跡象。她的丈夫馮朝華趕到現場，激動地呼喊「小梅，別睡，我和兒子一起在找你」。余小梅隨後被送至醫院接受治療，生命無礙，但精神狀態不穩定，時常出現幻覺。經檢查，醫生診斷她為中度智力殘疾。

丈夫馮朝華表示，妻子在經歷這場劫難後變得沉默，不再常常微笑，但他決心治療妻子的病情，「只要能治好，恢復如初，我花再多錢也沒關係」。這宗通風井生還奇蹟事件，在當地掀起熱議，民警也驚嘆「12天無水無食，能存活下來實屬奇蹟」。