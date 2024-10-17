重慶姐弟墮亡案生母擺攤賣甜品　稱「想一直往前走，活得有價值」

轟動一時的「重慶姐弟墮亡案」，兩名被告張波、葉誠塵，已於今年1月31日被法院執行死刑。雖然案件在司法領域已然畫上句號，但對於墮亡姐弟的生母陳美霖而言，事情還未有結束，「那些事，對我打擊特別大，我不太想往回看，想一直往前走。」據《新黃河》報道，經歷了各種波折後，陳美霖如今在重慶經營了一個甜品攤檔，她稱因為甜品可以治癒一切。



陳美霖如今在重慶經營了一個甜品攤檔。（新黃河）

幾個月前，陳美霖在重慶市江北區開始經營提拉米蘇小攤檔，每天下午五點，陳美霖會準時出現在這裏，一般晚上九點就會收攤回家，稍作休息後再繼續準備第二天的食材。

其實陳美霖喜歡烘焙，也緣於一雙兒女，孩子在的時候，她就會研究做一些餅乾、蛋糕。售賣期間，陳美霖一直保持好的精神狀態，在經歷兒女墮亡的悲劇後，她試圖重新找回自己。「那些事，對我打擊特別大，我不太想往回看，想一直往前走。」

提及孩子，陳美霖仍會落淚。（新黃河）

在張波和葉誠塵被執行死刑後，陳美霖意識到塵埃落定，自己需要恢復正常生活，而經歷過生死，陳美霖覺得，其他的一切都是小事，她現在只希望父母能夠健康、如意。卸下案件的枷鎖，陳美霖在用自己的方式調節生活。

今年2月28日，陳美霖發布影片，決定開始直播帶貨，她稱這是自己深思熟慮後的結果，會親測每樣產品，嚴格把控產品質量。她在影片中說，想靠自己的能力，讓父母過上更好的生活。她開誠布公的態度，也得到了眾多網友的支持。當晚，「慶姐弟墜亡案生母宣布將直播帶貨」詞條就登上熱搜。

但在支持聲中，也夾帶了一些質疑。有人說她是在「吃人血饅頭」，更有人評論她，「你怎麽還能笑得出來，從來沒有見過你哭。」但對於這一類的聲音，陳美霖並沒有過多在意，「我為什麽要活在別人的世界觀裏，把自己活好就夠了，只要你不去做犯法的事。」

在陳美霖心中，直播帶貨只是社會中眾多職業的一種，每個人都有選擇的權利，「我一直說，希望不要為我設立框架，就好像陳美霖經歷着這樣的慘劇，就不應該做直播帶貨這類職業，如果做了，就是吃人血饅頭，為什麽非用框架把我框起來呢？」

陳美霖說，要讓自己變得強大，活得有價值。（新黃河）

目前，陳美霖沒有再直播帶貨，她坦言，「這種方式不太適合自己。」陳美霖專門在抖音上開設了一個帳號，用來宣傳自己製作的提拉米蘇也因此收獲了大批粉絲，亦有顧客選擇到攤位購買支持，「有的顧客還沒說話，就紅了眼眶，也有一些媽媽眼淚嘩嘩的，我會跟她們講，不要哭，要開心一點。」

這些善意讓陳美霖十分感動，她直言，自己之所以有現在的狀態，也是想讓更多人看到，無論遇到什麽困難，都要堅強。「想不開了，你們可以來看看美霖，悲劇發生了，我們確實需要時間去接受它，但更多的還是要讓自己變得強大，活得有價值。」