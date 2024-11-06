四川小學班主任稱「沒買醫保就停課」引家長憂慮　官方回應

繼河北去年有農村居民被威脅「不繳醫保費用，孩子不能考公務員」後，近日，四川南充市又有一小學班主任就告訴家長「沒買醫保就停課」，引起輿論譁然。周二（5日），南充市高坪區教育和體育局回應指，該校並未要求採取停課、召開家長會等措施強制學生參保，當局對事件深表歉意。



截圖顯示，南充市高坪區實驗小學某班主任在家長群組發通知催繳醫療保險，竟稱沒買醫保的學生不僅要被停課，學校還要給相關家長開家長會。對於不買的後果，這位語文老師特意提醒，這會給教學工作帶來阻礙，希望家長們理解並支持。

一位家長周日（3日）向內媒透露，一份學生醫保是一年400元人民幣，在學校強推之下不得不給孩子購買，又指：「你不買，天天群裏催，小孩都被區別對待了，沒辦法，所以最後還是買了，不買不行啊！」

這位學生家長曾反問老師農村醫保是按個人意願繳納，為何強行繳費，並獲回應，「老師說她也沒辦法，老師說學校安排的，學校說教育局安排的，教育局說政府安排的。我就是不滿，才發出來反映的呀，學校以停課威脅」。

截圖顯示，南充市高坪區實驗小學某班主任在家長群組發通知催繳醫療保險。（華商報）

另外，報道引述一名在街道辦分管教育的副主任指，教育局要求每一間學校都要求學生購買醫保，又指按現在的文件不是強制的，但是上面要求購買，「你懂的嘛」。他又以其街道為例，指要求每個街道的居民要買居民醫保，任務量是2萬多元人民幣。

事件在網上發酵後，南充市高坪區醫保局工作人員周一（4日）回應稱，醫保是自願購買原則，否認向學校下派任務。對於學生因為被停課的情況，其表示不知道這個情況。高坪區教體局工作人員也表示，沒有向學校下達過醫保的任務指標。對於學生不買醫保停課的做法，工作人員明確指出學校這樣是不對的，「因為這個醫保是自願的，我們問一下學校，調查一下」。

周二，高坪區教體局發布情況通報，指涉事班主任的訊息內容存在言辭不當、語意不明的情況。該校並未要求採取停課、召開家長會等措施強制學生參保。對於事件帶來的困擾，當局深表歉意。

當局發布情況通報。（高坪區教體局）

多家內媒亦就事件評論，《正觀新聞》指出，醫保本身是件好事，但自願原則是底線。有關部門和單位不能「明一套、暗一套」，回應公眾的時候都是不強制，實際操作中卻又層層施壓。《新京報》則指出，義務教育是國家統一實施的所有適齡兒童、少年必須接受的教育，是國家必須予以保障的公益性事業。如果學生因為沒繳納醫保便被停課，相關各方顯然已經涉嫌違法。