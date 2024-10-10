｢兩個退休人員中1個要住院｣　內地住院率破20%　官員憂醫保難承受

據內地《第一財經》報道，中國住院率突破20%，遠超國際12%~15%的平均水平。國家醫保局相關負責人稱，「現在我國平均住院率超過20%，職工醫保的退休人員住院率接近50%，即每兩個退休人員，就有一個人要住院治療。這個比例可能確實太高了。」



7月25日，國家醫保局發布《2023年全國醫療保障事業發展統計公報》顯示，2023年中國職工醫保住院率達到21.86%，居民醫保達到20.7%。8月29日發布的《2023年我國衛生健康事業發展統計公報》，2023年全國醫療衛生機構入院人次達到30187.3萬（3.01億），比上年增加5501.1萬人次，居民年住院達到21.4%。

在2003年，中國的住院率僅為4.7%，其後二十年一路飆升至此，在個別城市或地區，住院率已突破30%，甚至更高。而國際平均住院率僅為12%~15%，並且呈逐年下降趨勢。一位學者在對比相關數據後直言，與經合組織（OECD）國家相比，中國住院率增長速度是最快的。

內地住院率破20%。（視覺中國）

小病大治 住院率「非正常上漲」

地方醫保局的工作人員觀察到，住院率的快速飆升，或許是一種「非正常上漲」。小病大治、分解住院的可能性正在各地醫療機構內出現。

8月，在國家醫保局召開的DRG2.0版分組方案解讀活動的網絡直播中，國家醫保局一位相關負責人直言，「現在我國平均住院率超過20%，職工醫保的退休人員住院率接近50%，即每兩個退休人員，就有一個人要住院治療。這個比例可能確實太高了。」

住院率數據驚人 醫保局官員憂：醫保基金難承受

內地住院率破20%，醫保局官員憂醫保基金難以承受。（視覺中國）

面對驚人的上漲數據，一名沿海某省的前醫保局官員擔憂：「住院率上升，會對醫保基金造成很大沖擊。」另一名某市醫保的工作人員則更加直白：「這麽高的住院率，醫保基金承受不了。」

住院率提升是當下老齡化趨勢下不可避免的結果，同時這也得益於過去二十年中國公立醫院的高速發展與醫療服務質量的不斷提升。尤其中國以提升醫保使用率為初衷作出的改革，變成了高住院率的「推手」之一，帶來住院率的「非正常上漲」。最為關鍵的是，如此過高的住院率，對於醫保基金顯然是一個流速過快的出口。