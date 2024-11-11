01直擊│中國人有自己的｢維密秀｣　實探跨境電商SHEIN汕頭選品中心

正值汕頭即將舉辦第二十二屆國際潮團聯誼年會、第十屆世界潮商大會之際，《HK01》記者於近日走訪汕頭市紡織大廈，並參觀了SHEIN汕頭選品中心，了解當地企業與跨境電商的合作模式。



希音汕頭選品中心。（盛昀 攝）

汕頭服博會時尚秀。（受訪者提供）

第二十二屆國際潮團聯誼年會、第十屆世界潮商大會將於11月18日在廣東汕頭舉辦，值此之際，《HK01》記者於近日走訪汕頭市紡織大廈，並參觀了快時尚電商平台希音（Shein）汕頭選品中心，記者在現場看到，希音汕頭選品中心以女士內衣為主，也有部份家居服與女裝。

希音汕頭選品中心。（盛昀 攝）

希音汕頭選品中心。（盛昀 攝）

汕頭紡織服裝產業協會秘書長余少芬對《香港01》記者表示，希音平台與汕頭的紡織業的合作主要以訂單制、採購制的模式為主，選品中心展示的基本上都是平台的熱銷款式，意在告訴正在適應「內貿轉外貿」的本地企業，海外的消費者喜歡的是哪些產品。

余少芬在介紹汕頭紡織服裝產業。（盛昀 攝）

汕頭市紡織大廈。

余少芬補充，選品中心的設立還有利於部份本地企業克服開發與設計的弱項。因為他們同希音的合作與傳統的外貿關係不同，除了採購之外，平台還會為當地企業安排選品選款的交流以及版師的培訓。

中國人自己的維密秀？

據介紹，紡織服裝產業是汕頭首個產值突破千億（人民幣，下同）的優勢產業，內衣家居服產量占全中國的45%、名牌產品占全中國的75%以上。

汕頭服博會時尚秀。（受訪者提供）

據「汕頭市紡織服裝產業協會」公眾號消息，今年3月，作為貼身服飾領域大展的第三屆服博會在汕頭舉辦，包括阿里巴巴國際站、天貓淘寶海外、希音、TEMU、亞馬遜等跨境電商進出口平台均有參與。

服博會的時尚大秀在社交媒體上亦獲得不少關注，微博網民也將其稱為「中國人自己的維密秀」。對於這種說法，余少芬表示與他們設想的「東方維密」概念不謀而合。她認為，既然汕頭作為全球內衣板塊重要的供應地，就肯定需要有一場「引領整個行業風向標的時尚大秀」。

汕頭服博會時尚秀。（受訪者提供）

汕頭服博會時尚秀。（受訪者提供）

余少芬提到，汕頭服博會的內衣秀還加入了例如潮劇等中國文化元素，展示的是東方人自己的魅力。不過她也直言，雖然汕頭的內衣供應鏈非常完善，但開發與設計方面仍有不足。近年來，他們也與一些法國的設計師有合作，未來希望能引入更多來自全球的設計師為產業賦能。