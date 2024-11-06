今年1月才上任　廣東省政務服務和數據管理局原局長楊鵬飛被雙開

經廣東省委批准，日前，廣東省紀委監委對廣東省政務服務和數據管理局原黨組書記、局長楊鵬飛嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。據了解，廣東省政務服務和數據管理局今年1月18日才正式掛牌，楊鵬飛則是這一新機構的首任局長。



廣東省政務服務和數據管理局今年1月18日才正式掛牌。（網上圖片）

經查，楊鵬飛喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮金，違規送禮；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部人事工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規擁有非上市公司股份；公器私用，將手中的公權力作為謀私斂財的工具，利用職務便利為他人在工程承攬、職務晉升等方面謀利，並非法收受巨額財物。

楊鵬飛嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予楊鵬飛開除黨籍處分；由廣東省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，楊鵬飛，1969年10月出生，北京大學金融學專業畢業，在職研究生學歷，碩士學位，中共黨員。

楊鵬飛，1969年10月出生。（網上圖片）

楊鵬飛早年曾在企業工作，2002年5月後任惠州市信息產業局副局長，4年後同時任惠城區委常委、宣傳部長。後歷任惠州市惠城區委常委、市信息產業局局長、惠州仲愷高新技術產業開發區黨委副書記、管委會主任。

2016年，楊鵬飛任惠州仲愷高新技術產業開發區黨委書記，明確為副廳級，2018年同時擔任潼湖生態智慧區黨工委書記、惠州市委常委、市政府黨組成員等職。

此後，楊鵬飛調任廣東省經信委黨組成員、副主任，機構改革後任廣東省工信廳黨組成員、副廳長。2020年，楊鵬飛任廣東省政府副秘書長、廣東省政務服務數據管理局局長。

2022年，楊鵬飛任升格後的廣東省政務服務數據管理局局長，同時卸任廣東省政府副秘書長職務。今年1月18日，廣東省政務服務和數據管理局正式掛牌，楊鵬飛任新組建的廣東省政務服務和數據管理局黨組書記、局長。管理局黨組書記、局長楊鵬飛被查。