大灣區最大！深圳巨型室內滑雪場內部曝光　料2025年10月對外開放

位於寶安區的「深圳前海·華發冰雪世界」，即將建成整個粵港澳大灣區內最大的室內滑雪場，並預計2025年10月正式對外開放。



深圳前海·華發冰雪世界的室內雪場的鋼結構安裝工程已經基本完成。（深圳衛視）

深圳前海·華發冰雪世界的室內雪場的主體結構已經全面封頂。（深圳衛視）

據深圳衛視報道，華發冰雪世界的室內雪場的鋼結構安裝工程已經基本完成，主體結構已經全面封頂，雪場的外部造型呈現出「藍鯨躍海」的曲線。現場還可見垂直落差83米的雪道。其中，最長的單道為450米。

據介紹，目前，華發冰雪世界進入安裝冷庫板和機電的穿插施工階段，室內裝修也在同步進行。製冷造雪的設備已經進場，包括5台製冷機組和36台冷風機，其中14台冷風機已經吊裝完成。

現場還可見垂直落差83米的雪道。（深圳衛視）

該滑雪場將成為整個粵港澳大灣區內最大的室內滑雪場。（深圳衛視）

室內滑雪場並預計2025年10月正式對外開放。（深圳衛視）

華發冰雪世界位於深圳寶安空港新城綜合區，建築面積約33.93萬平方米，總投資超296億元人民幣。其中，超雪中心整體建築面積約10萬平方米，擁有5條滿足專業賽事級別的雪道、2處地形公園及1處娛雪區。

超雪中心館內將全年恒溫零下，分為上下兩層，設置租賃區、休息區、餐飲區等，建成後將打造成世界頂級四季滑雪地，可承辦國際滑雪賽事，成為國內冰雪運動普及和發展的重要場所。

深圳前海·華發冰雪世界效果圖。（深圳衛視）

深圳前海·華發冰雪世界效果圖。（深圳衛視）

深圳前海·華發冰雪世界效果圖。（深圳衛視）

除了超雪中心外，項目還涵蓋辦公、商業、酒店等配套設施，也將融合周邊的海上田園、國際空港及會展優勢資源成為深圳又一個世界級地標商圈。