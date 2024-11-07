浙江景區驚現｢大碌｣水龍頭　形狀激似男性生殖器　網民斥傷風敗俗

有遊客近日在浙江花溪風景區發現，景區內一處水龍頭的形狀酷似「男性生殖器」，出水時更猶如男性小便，引發廣泛熱議。有網民認為此舉「太不尊重男性了」；亦有網民表示，可以藉機諷刺路邊小便的不文明行為。對此，景區方面致歉，並表示已經拆除不雅水龍頭。



有遊客近日在浙江花溪風景區發現，景區內一處水龍頭的形狀酷似「男性生殖器」。（網上圖片）

據《瀟湘晨報》報道，位於金華市磐安縣的花溪風景區內，被發現有一處水龍頭被設計成「男性生殖器」造型。

網民點睇：

「傷風敗俗。」

「好噁心，把撒尿的東西做成水龍頭，別太離譜 ​。」

「雖然新時代性開放了，這也太不見外了吧！我要是帶小孩子去景區，都不知道如何介紹。」

「到底是怎樣的領導會同意這樣的設計，品味如此低俗的雕塑居然能通過審核，真是不可思議啊！」

「來個女生探討一下，遇到這種裝置是否會覺得是對女性的一種侮辱？」



景區已拆除不雅水龍頭。（網上圖片）

事件引發廣泛關注後，周四（11月7日），花溪風景區發布聲明稱，已組織人員第一時間拆除不雅水龍頭，「景區對由此引發的不良影響深表歉意，下一步將舉一反三抓好整改，進一步加強管理。」

據公開資料顯示，以「涉千米平板長溪，賞億年火山奇觀」為主要特色的花溪風景區正成為遊客親近山水、走向自然的旅遊佳地。「雙瀑爭潭」在平板長溪深處，為花溪和栗樹溪相交匯合，溪水注入深潭，形成交叉的兩個飛瀑，落差10多米，氣勢壯觀。此外，溪旁還分布較多的國家二級珍稀瀕危植物浙江七子花和香果樹。