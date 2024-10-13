痛到去急症室！女子控告男友生殖器下彎致其性交後受傷　判決出爐

台中一名陳姓女子控告男友隱瞞生殖器勃起時會下彎，導致2人性交時她下體受傷、疼痛至需要去急症室求醫，控告求償6萬6千元新台幣（折合約港幣1萬7千元）。



台中一名陳姓女子控告男友隱瞞生殖器勃起時會下彎，導致2人性交時她下體受傷、疼痛。（GettyImages）

台媒《聯合報》報道指，陳女控告，2022年透過媒人介紹認識男友，隔年1月開始交往，自己本無意和生殖器有問題對象交往，對方卻隱瞞其生殖器勃起時會向下彎一事，直到2人發生性行為時才發現。

陳女聲稱，因女生陰道結構微微向上，男友生殖器向下彎曲，會增加摩擦，宜採狗爬姿勢，但男友仍採正位即男上女下姿勢，導致她陰道出血、疼痛及尿失禁，完事後她也因下體疼痛需要去急症室求醫。

她表示，後來又陸續幾次和男友在家裏、酒店性交，同樣都因下體疼痛就醫，男友幫她付醫藥費，但她接受抗生素治療後嚴重暈眩嘔吐，又發生心悸導致工作中斷。連同精神撫慰金，她決定向男友求償6萬6千元新台幣（折合約港幣1萬7千元）。

男友抗辯稱，陳女下體傷勢和他性交姿勢無關，感染是病源入侵導致，可能是陳女本身衛生、免疫不良，無關乎外力撞擊，和他生殖器勃起時下彎無關連，且每次陳女就醫都不讓他陪同入診間、拒絕透露問診內容。

男友也指，每次性交期間及剛結束後，陳女都沒明顯出血或感到疼痛，事後也能正常行走，甚至還可以去爬山，或性交後2周才去急症室求醫。

男友反指女友交往動機不純

男友也認為，性器是個人私隱，不可能一認識就全盤以告，當時和陳女情投意合享受魚水之歡，難以接受陳女下體受傷，就反推他有傷害之意，且第一次性交後陳女就知道他生殖器形狀，之後又繼續性交4次，反指陳女要他送鑽戒做感情擔保，交往動機不純。

求償被駁回

台中地方法院民事庭審判後指，陳女雖提供診斷證明，但僅是她就醫事實，無從認定是男友造成的傷害，其中因果關係，陳女也沒提任何證據證明，認為她求償無據，判處駁回。