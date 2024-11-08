中國國腳玩「母女丼」？正妹微博控訴：我媽一次次被弄癱在床上

中國國家足球隊球員賀慣，近日因為一位名叫「馬大喵喵喵喵」的女子在微博上的指控而陷入醜聞風波。該女子爆料稱，賀慣在她重傷時不僅趁人之危發生性關係，還疑似與她的母親有不當往來，導致母親「癱在床上起不來」，消息一出立刻引發內地社交媒體上的熱議。



根據該女子的說法，她與賀慣過去有情感糾葛，賀慣曾多次向她表白愛意，並承諾會一直照顧她。然而，她控訴賀慣頻頻傷害自己，利用各種手段欺騙感情。「馬大喵喵喵喵」還疑似遭家暴，出示了一些自己滿身是傷的照片，稱賀慣不僅無視她的傷勢，甚至在她身體極度不適的情況下再次要求發生性行為，「在我渾身是傷的情況下，又是把我睡了一次」、「這就是你作為中國足球運動員的素質？」

中國國腳被爆玩殘母女丼！正妹控「我滿身傷被你睡，我媽被你弄到癱在床上」。（微博）

此外，「馬大喵喵喵喵」的爆料更驚人地暗示賀慣對母女二人都有不當行為，稱「我媽一次次被你弄得癱在床上起不來。你還算是個人嗎！」，甚至指賀慣在母女之間進行挑釁性舉動。這番指控引發網民激烈討論，不少人質疑事件的真實性和細節，尤其是「母女丼」的說法。有部分網民猜測，該女子的話中「我媽被你弄癱」可能是方言或語氣誤解，並非字面意思的母女同時受害。

賀慣遭爆「玩母女丼」，控訴女子出示受傷照片。（微博）

事件曝光後，賀慣的微博帳號隨即隱藏了所有貼文，該女子也逐步刪除原始貼文。然而，這並未平息網民的猜測，許多人認為賀慣的迅速神隱反而加深了指控的可信度。一些網民留言譏諷道：「場上無力、床上全力」，嘲諷賀慣在場下私生活混亂，也有人不滿地表示，「拿著高薪卻毫無道德底線。」

「馬大喵喵喵喵」爆料賀慣遭爆「玩母女丼」。（微博）

另一方面，事件的雙方當事人均未針對網上流傳的言論作出澄清，導致網民們的臆測愈演愈烈。有網民直言，隨著事件的發酵，該事件可能牽扯到更多的中國足球界內幕或明星私生活風波，對賀慣的運動生涯和社會形象可能帶來難以挽回的影響。

目前，這起「母女丼」醜聞仍在網絡上發酵，網上輿論多期待賀慣及相關人士能夠儘早公開說明真相，以平息風波。