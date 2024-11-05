鮮榨童子尿｜北京BB突小便灑滿飯菜　家人照樣吃清光震驚網民

以中醫來說，「童子尿」可以滋陰降火，既可口服也可外用，可說是療效俱佳，但真的有人敢嘗試嗎？



北京有一家人正要用餐，結果懷中的嬰兒突開始撒尿，桌上的菜餚全被甘霖澆灌。

更可怕的是，據發文者所稱，一家人最後掃盤吃光，引起內地網絡熱議。

北京一家人正要用餐，結果懷中嬰兒突開始撒尿，桌上的菜餚全被甘霖澆灌。（微博截圖）

更可怕的是，據發文者所稱，一家人最後吃光食物，引起熱議。（微博截圖）

更可怕的是，據發文者所稱，一家人最後吃光食物，引起熱議。（微博截圖）

北京有位媽媽在社交平台貼出一張照片，從畫面中可以看見，一家人正要準備吃飯，結果祖母懷中的小寶寶無預警尿尿。

一旁的她正好捕捉到天降甘霖的景況，尿液化成一道拋物線，朝桌上的大鍋菜、炒蛋、紅薯粉、刈包噴去，宛如一座噴泉。

文章曝光後，不少人都相當震驚，有網友好奇：

所以這桌菜你們最後吃了嗎？

媽媽則回應「吃了」，還附上一個哭笑不得的表情。同時也補充：

後續就是飯該吃吃，他爺爺奶奶都不嫌棄。

而至於為何寶寶沒有穿尿片？她也說明，白天通常都是穿尿片或光著屁股，認為這樣比較不會影響寶寶尿尿。

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不過媽媽此舉，卻也讓一般人無法接受：

「這樣不會搞得滿屋子都是尿臭味嗎？天熱味道更大」

「真是噁心的一家子啊」

「剛出生的尿我都嫌棄」

「正宗童子尿」

「再小的小孩子也有味道的，只是味道輕一點而已」

「一家子神經病」

「不但吃席了，還吃了中藥」

「浙江東陽童子蛋，了解一下」



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