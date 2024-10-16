海南3人捉癩蛤蟆食用後中毒致1死　當地人稱是200元一斤的高級菜

綜合內媒報道，10月13日晚，海南文昌市有3人在飯店食用蟾蜍後出現中毒症狀。15日，當地政府表示，三人是自行捕捉蟾蜍在飯店食用後出現中毒症狀，目前已造成1人死亡，其餘2人仍在搶救。



癩蛤蟆示意圖。（華商報）

據南海網報道，其中一名食用蟾蜍者為張某奮，在文城開了一家飯店。10月13日晚，張某奮和兩位朋友食用他們自己捕捉的癩蛤蟆。飯後不久，三人便出現劇烈腹痛、嘔吐和腹瀉的症狀，立即被送醫搶救。

文昌市人民醫院的林醫生表示三人是食物中毒，1人病情嚴重已經去世，另外2人轉到海口治療。

10月15日，海南醫科大學第二附屬醫院的陳醫生回應稱，經醫學鑑定，張某奮是食用蟾蜍（即癩蛤蟆）導致中毒，出現休克和呼吸、循環衰竭等症狀，目前還在全力搶救。

疾病證明書。（大風新聞）

不少網民對吃癩蛤蟆感到奇怪：「咋能下得去嘴」「癩蛤蟆是中藥，但不能這麼食用啊」「文昌雞還不夠吃嗎」「這玩意看著都很惡心」。但也有海南網民稱癩蛤蟆在本地算高級食材：「蟾蜍目前在海口市已是高級菜餚」「200塊（人民幣）一斤」。

文昌市衛健委疾控科職員表示：「蟾蜍是有毒素的，它的黏液是有劇毒，所以不建議大家食用。雖然可以做藥引，但是要通過專門加工，專業人員去做，普通市民去做的話，沒有經過專業培訓，或者不具備操作能力，就可能有風險。」

2人仍在搶救中。（南國都市報）

據「健康文昌」消息，蟾蜍是兩棲動物，俗稱癩蛤蟆，身體表面有許多疙瘩，內有毒腺，其分泌出來的黏液含有劇毒，對人體心臟、消化道及中樞神經產生嚴重損害。症狀主要表現為頭暈、惡心、嘔吐、腹痛腹瀉，嚴重的會出現昏迷，甚至導致呼吸、循環衰竭而死亡。

蟾蜍的毒性物質，不單存在於耳下腺和皮膚腺，其毒性物質還存在於肌肉、肝臟和卵巢。蟾蜍可作中藥，但必須通過加工。

據四川廣播電視台報道，食用蟾蜍中毒、致死的案例並不罕見。2023年，惠州一兒童與同伴玩「火烤蟾蜍」的遊戲，在好奇心的驅使下吃起了烤蟾蜍，導致中毒。2018年，廣東省一家庭在聚餐時捕捉食用了蟾蜍釀成悲劇，5人食物中毒，其中1人死亡。