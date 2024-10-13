廣州11歲男童輟學凌晨拾荒換食物　曾被父打到骨折　網民斥是犯罪

據內媒報道，近日有博主拍片指，廣州沙面有一名11歲的男孩輟學拾荒，引發網民關注。官方通報指，已對該未成年人父母進行教育和引導，臨時安排學校供其就讀，並給予臨時救助。



廣州11歲男童輟學凌晨拾荒換食物。（影片截圖）

廣州11歲男童輟學凌晨拾荒換食物。（影片截圖）

據《澎湃新聞》報道，近日在廣州荔灣，一名男子凌晨在回家路上，偶遇一名小男孩獨自一人在街頭拾膠樽。

廣州11歲男童輟學凌晨拾荒換食物。（影片截圖）

廣州11歲男童輟學凌晨拾荒換食物。（影片截圖）

男子詢問後，小男孩稱自己今年11歲，拾膠樽是為了賣出後買吃的，而且也沒有上學，六點鐘便出門拾荒直到深夜。在交流過程中，小男孩還提到自己曾被父親打到骨折。

廣州11歲男童輟學凌晨拾荒換食物。（影片截圖）

廣州11歲男童輟學凌晨拾荒換食物。（影片截圖）

影片在網絡上引發關注，不少人表示曾在廣州沙面偶遇過該名男孩，「這孩子就住我附近，看著好可憐，自己撿自己賣，最近沒碰到應該去上學了」「這明顯就是父母的問題啊，誰家父母能讓這麼小的孩子拾荒啊」，也有人指出不讓孩子上學涉嫌違反《未成年人保護法》：「我老家以前的硬核標語：孩子不讀書，父母要坐牢」。

亦有人質疑為何在如今還會有兒童輟學拾荒：「九年義務教育，全國還沒落實嗎」「廣州不是一線城市嗎」「現在是21世紀了，真想不明白到底是怎麼回事」「外地人上學不容易。特別是廣州 ，說是義務教育，哪裏都是優先戶籍生」。

10月12日，荔灣區民政局發佈情況通報指，經核實，該未成年人非廣州戶籍，此前在老家輟學，近期隨父母來穗。目前相關部門已對該未成年人父母進行教育和引導，臨時安排學校供其就讀，並給予臨時救助。