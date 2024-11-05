四川16歲少年疑被騙至緬北　父收到詭異訊息稱「你兒子很安全」

今年8月，來自四川宜賓筠連縣的16歲少年趙俊成疑似被騙至緬甸。其父介紹，兒子在網上認識了一位網友，對方誘使他前往緬北「背貨賺錢」，並聲稱每趟可賺取10至15萬元人民幣。警方調查後發現，趙俊成從浙江出發，途經昆明、普洱和思茅，最終偷渡進入緬甸。目前，四川和浙江的警方已展開相關調查。周一（4日），在趙俊成的老家百花村，趙的祖父母表示孫子早日平安回家，祖母更是每天都以淚洗面。祖父講述，孫子從小生活在農村，「不是被騙不敢出國」。



「他平時跟我聯繫少，跟爺爺奶奶聯繫多，反覆幾次不接視頻，就感覺不對頭了」，發現兒子失聯後，趙父特意從浙江金華驅車趕到諸暨趙俊成打工學藝的理髮店，獲老板告知兒子已於多天前離開。此後，他聯繫趙俊成同學，得知兒子已經身在境外，於是報警。

趙家位於筠連的百花村，這裏土地肥沃，一家曾靠做豬和木材生意謀生。趙的爺爺透露，趙俊成從小生活在農村，很少出遠門，膽子較小，根本不會主動出國，「不是被人欺騙，肯定不敢出國」。而趙父在得知兒子失聯後四處奔波尋找，甚至借錢以支付交通費。同時，家裏其他孩子的學業也受到影響，趙俊成的弟弟妹妹們失去了平時由他陪伴上學的機會。

趙俊成近照。（紅星新聞）

趙父發布尋人啟事。（紅星新聞）

在得知趙俊成可能被騙至緬甸後，家人感到極度不安，尤其是祖母，因為她曾看到有關緬北電詐和虐待的片段，擔憂得每天都以淚洗面。「真的是眼睛都快哭瞎了」，老伴慨嘆道。

事件於10月31日上午迎來進展，當日，趙俊成突然給祖父傳來一段語音消息，問他「在幹啥？是不是在山上砍樹」。消息讓一家非常振奮，聽聲音確認是趙俊成，「這證明，他人至少還是安全的」。此後趙俊成和父親通話10來分鐘，算報了平安。

趙的祖父母哭訴對孫兒的思念。（紅星新聞）

可是事有蹊蹺，趙父和兒子的最後一次語音通話期間，趙俊成發來兩條文字信息，趙俊成發來了兩條信息，稱「你兒子現在很安全，你也不用花錢」，以及「作為趙俊成來講，也長大了，更不能為家庭增添負擔」。這些消息十分詭異，似乎顯示他可能被迫控制，「我們都感覺他被人控制著，很多話都不敢說」。

趙父和兒子的最後一次語音通話期間，趙俊成發來兩條詭異訊息。（紅星新聞）

至今，趙俊成的下落仍不明，家人希望他能早日平安回家，祖母說道：「趙俊成，你在哪裏啊？快點回來吧，奶奶想你啊，這幾個月，我們睡都睡不著……」