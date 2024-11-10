四川漢求愛未果殺害女子潛逃23年　落網前藏身山村：被抓就坦然了

23年前，四川男子朱某昆向受害人求愛未果，遂心生恨意將對方殘忍殺害，隨後潛逃。經過四川、雲南兩地警方接力，潛逃多年的朱某昆於近日落網，目前被四川樂山市犍為縣公安局依法刑事拘留，案件進一步偵辦中。



《紅星新聞》報道，2001年6月15日，樂山市犍為縣公平鄉仁義村，時年29歲的女子張某在田地務農時被人用砍柴刀殘忍殺害。警方迅速鎖定朱某昆為兇手，並組織警力對其實施抓捕。

警方初步調查得知，當年6月，因盜竊入獄的朱某昆刑滿釋放不久後，經人介紹認識張某，便想與對方談戀愛。雙方見面後，張某認為朱某昆一無所有，不願與其交往。

事發當天下午，朱某昆將砍柴刀藏在背包內，再次找張某並與之理論，要求她答應和自己談戀愛，但遭到張某拒絕。朱某昆惱羞成怒，取出砍柴刀殺害張某。

兇手朱某昆被捕。（紅星新聞）

據犍為縣公安局刑事偵查大隊教導員黃龍飛介紹，受當時偵查條件、刑事技術等方面限制，加之交通、通訊不暢，民警到雲南、廣西、新疆和黑龍江等省份尋人，但猶如大海撈針。

朱某昆仿佛人間蒸發，直至今年10月28日，其蹤跡在雲南省彌勒市西三鎮與石林彜族自治縣交界處被發現。警方立即前往其藏匿點開展走訪摸排，在一塊山地發現一名正在挖紅薯的男子與命案在逃人員朱某昆身份特征高度吻合。

經核實，警方確認其正是四川籍命案在逃人員朱某昆，並將他移交至樂山犍為警方。落網後，朱某昆對23年前的犯罪事實供認不諱。

據朱某昆交代，本來他並不認識張某，經人介紹後，對方嫌棄他一無所有，「說話很不好聽，才把怨氣發泄在了對方身上」。案發後，朱某昆倉皇逃跑至雲南，化名「董昆明」在當地一碎石場工作，後來與工友李某以夫妻名義共同生活近20年。

兇手朱某昆指認現場。（紅星新聞）

辦案民警介紹，朱某昆一直躲藏在山村，從未用過身份證，生病也不去求診。遇到人口普查時，朱某昆以身份證沒帶、四川發生地震、身份信息遺失等為由，欺騙當地政府工作人員，兩次躲過人口普查。

朱某昆表示，犯案後在逃跑的路上已經後悔，自己多年來一直靠酒精的麻痹才能安穩睡覺，「現在被抓就坦然了」。目前，朱某昆已被犍為縣公安局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。