成都男網吧持刀行兇後自殘　網傳因工資未結清離職補償僅94元

10月29日，四川成都一間電競網吧發生兇殺案，一人躺在血泊之中，另有一名男子持刀傷人後自殘。網傳消息稱，此案疑因工資問題引發。

晚上7時15分，成都警方通報稱，事件中一人因傷勢過重搶救無效死亡，疑犯仍在醫院搶救。



《瀟湘晨報》報道，一名男子手持小刀反覆刮割自己的頸部，旁邊一名男子躺在血泊之中沒有動靜，身旁還有一把錘仔。周圍有不少圍觀群眾，大叫「自殺自殺他要自殺」。隨後高新區警方趕至現場處理。

10月29日，四川成都一間電競網吧發生兇殺案，一名男子持刀傷人後自殘。（瀟湘晨報）

網傳一段聊天記錄稱，存在工資糾紛的馬姓人員與成都一間公司，疑為此宗兇案的當事人。

聊天記錄顯示，該馬姓人員與成都某公司簽訂獎勵協議，經其推薦至另一公司從事普工工種，主要工作內容為電子產品原件生產等。今年6月，該馬姓人員提出工期已滿，已從另一間公司正常程序離職，要求成都某公司給予工資及獎勵。

成都某公司的楊姓員工核算後，得出還需補給馬姓人員94元，後者表示「這個錢我不要了，給自己提前找個好墓地。等我找到你吧」。

10月29日，該名楊姓員工向其他人發送上述電競網吧兇案的現場影片，並稱人「死了」。

涉事公司接聽來電的人員稱，自己只負責為該公司辦營業執照，其隨後與該公司對接人員多次了解，從對方處得知確實有發生上述兇案，但據影片顯示，行兇者並非前述馬姓人員的長相，也沒有聽說公司有人出事，其他具體情況並不清楚。

晚上7時15分，成都市公安局高新區分局通報，該局接報合作街道合作路某商住樓有人持械傷人。經初步查明，上午9時32分許，19歲男疑犯雷某某在二樓某公司前台，與32歲的前台男工作人員陳某某談話交流。

10時04分，雷某某突然從包內取出鐵錘和匕首攻擊陳某某。受傷後的陳某某遂向一樓逃脫至商場某電競店門口倒地。雷某某追趕到此後，又用匕首自殘割脖數次。警方到場後使用催淚噴射器處置並控制雷某某，將兩人送院救治。陳某某因傷勢過重搶救無效死亡，雷某某仍在搶救中，案件正在偵辦。