有片｜88歲鍾南山回母校健步如飛　稱狀態近｢中青年人｣能全天工作

綜合內媒報道，鍾南山於11月10日現身母校廣東實驗中學參加活動，現場影片可見，鍾南山無需人攙扶，健步如飛出席活動。他表示，自己的座右銘是把鍛煉活動看得和吃飯睡覺一樣重要。



據《南方都市報》報道， 11月10日，廣東實驗中學舉行建校100周年教育發展大會。當天，中國工程院院士鍾南山也回母校參加活動。

今年7月，鍾南山曾因痛風合併感染，行動不便。不過據昨日（11月10日）網傳影片，鍾南山目前身體狀態良好，步伐穩健。

88歲鍾南山回母校健步如飛。（影片截圖）

88歲鍾南山回母校健步如飛。（南方都市報）

鍾南山發言時亦中氣十足，他自稱狀態很接近「90後」的中青年人，並分享自己的座右銘是把鍛煉活動看成吃飯睡覺一樣重要。鍾南山還表示，自己還能全天工作、會診、查房。