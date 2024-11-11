有片｜88歲鍾南山回母校健步如飛 稱狀態近｢中青年人｣能全天工作
撰文：盛昀
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綜合內媒報道，鍾南山於11月10日現身母校廣東實驗中學參加活動，現場影片可見，鍾南山無需人攙扶，健步如飛出席活動。他表示，自己的座右銘是把鍛煉活動看得和吃飯睡覺一樣重要。
據《南方都市報》報道， 11月10日，廣東實驗中學舉行建校100周年教育發展大會。當天，中國工程院院士鍾南山也回母校參加活動。
今年7月，鍾南山曾因痛風合併感染，行動不便。不過據昨日（11月10日）網傳影片，鍾南山目前身體狀態良好，步伐穩健。
鍾南山發言時亦中氣十足，他自稱狀態很接近「90後」的中青年人，並分享自己的座右銘是把鍛煉活動看成吃飯睡覺一樣重要。鍾南山還表示，自己還能全天工作、會診、查房。
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