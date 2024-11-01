攰到尿液變黑！男生回鄉幫父母採蒜苗　竟確診橫紋肌溶解兼腎衰竭

中國一名30歲上班族男子，近日返回老家幫父母採收蒜苗，未料做了兩天竟發生雙腿劇痛、尿液發黑，醫生診斷是橫紋肌溶解導致急性腎衰竭，網友調侃上班族「太弱了」，「這在農村真的會被笑慘。」



該男子趁着放假回家探望父母，順便幫忙採收蒜苗，沒想到才做了兩天就出狀況。（Canva）

內地媒體《大參考》報道，這名趙姓男子表示，日前他趁着放假回家探望父母，順便幫忙採收蒜苗，沒想到才做了兩天就出狀況。第二天他突然雙腿劇痛，強忍着又做了一天，竟然尿液開始變黑，像墨水一樣，嚇得他連忙求醫，醫生診斷確認為橫紋肌溶解導致急性腎衰竭。

趙男描述自己拔蒜苗的慘痛經歷。（（微博截圖 / @大參考）

發生這樣的事讓他十分後悔：「我感覺自己就是個廢物，活沒幹好，還在ICU搶救了好幾天！」（微博截圖 / @大參考）

醫生表示，平時若沒有經常運動，突然進行大量勞動，很容易發生這種情況。趙男坦言，由於他是上班族，平時大多坐辦公室，很少運動，發生這樣的事讓他十分後悔：「我感覺自己就是個廢物，活沒幹好，還在ICU搶救了好幾天！」

這起事件引發網友討論，有網友調侃，「肩不能扛手不能提，幹點兒活還把自己累出病了，這在農村真的會被笑慘。」還有網友說親身經歷，「和幾個兄弟一起爬武當山，他們都好好的，我腿疼一晚上，第二天差點走不了路。」但也有網友認為趙男很不錯了，「這位身體素質還算可以的，身體素質不好的，根本扛不到橫紋肌溶解就累垮了。」

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