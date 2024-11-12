山東高校女宿舍火警撤離時被要求｢刷臉｣　校方稱為保障安全惹議

內媒《大風新聞》報道，11月10日，山東某大學女生宿舍突發火警，有學生稱起火時樓下閘機沒有關掉，於是大家只能排隊「刷臉」撤離火場。學校警務室職員表示，火災未造成人員傷亡，撤離的人太多必須刷臉，「要不怎麼保證學生的安全？」



山東女宿舍火警撤離時被要求｢刷臉｣。（大風新聞）

學生稱撤離時堵在閘機口

據《大風新聞》報道，11月10日下午，有人拍片稱山東濟南的齊魯工業大學某女生宿舍發生火警，影片顯示火光與黑煙從一間房內躥出，看上去火勢不小。

有人在網絡上表示， 雖然發生了火警，但宿舍門口的閘機未打開，導致學生撤離時不得不一個一個刷臉才能出去，「下樓感覺自己要交代在這兒了，死閘機全堵那兒了。」「樓上逃下來，閘門都沒開，還要人臉識別，煙很大很黑，我們跑下來根本沒辦法識別，沒人來開門，真的很嚇人」。

山東女宿舍火警撤離時被要求｢刷臉｣。（大風新聞）

學校回應為刷臉是為保障安全

涉事學校證實有火警發生，並表示無人員傷亡。警務室職員回應，起火是宿舍使用尿袋引發，並解釋為何要「刷臉」撤離：「因為撤離的人多了。肯定得刷臉，刷臉是我們學校的一個安全系統，因為當時人太多了，肯定得刷臉，要不怎麼保證學生的安全？」

該回應引發爭議，不少網民表示刷臉撤離是在耽誤時間：「刷臉撤離，耽誤時間是毋庸置疑的，這次幸運，不等於下次還會這麼幸運」「按照消防法，疏散通道不允許堵塞」「方便了管理但危害了安全」。