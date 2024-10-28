河北公寓大火多人爬出窗外待救　1死2傷疑電纜井起火

10月28日，河北邯鄲市有住宅樓宇起火，頂層單位冒出大量濃煙，有人被困爬出窗外等待救援。晚上近9時，邯鄲市消防救援支隊通報，3名傷者送院救治，其中1人經搶救後不治。起火原因正在調查。



事發於邯鄲市叢台區稽山新天地公寓。網傳影片顯示，高樓層單位的窗戶不斷冒出黑煙，多名被困者爬出窗外等待救援。

10月28日，河北邯鄲市有住宅樓宇起火，頂層單位冒出大量濃煙，有人被困爬出窗外等待救援。（影片截圖）

10月28日，河北邯鄲市有住宅樓宇起火，頂層單位冒出大量濃煙，有人被困爬出窗外等待救援。（影片截圖）

目擊者稱，在大樓外並未看到有明顯的火苗，疑似為電梯著火。該樓多個窗口冒出黑煙，現場傳出的味道非常嗆鼻。數十輛消防車到場救援，多輛救護車在現場接送傷者。

邯鄲消防部門表示，截至下午5時半，消防員轉移出20多名被困者，還有21人被困樓頂，需等待走廊的濃煙散去才能疏散離開。據初步調查，起火點位於公寓13層至22層電纜井內，起火原因正在調查。

10月28日，河北邯鄲市有住宅樓宇起火，有人被困爬出窗外等待救援。（影片截圖）

10月28日，河北邯鄲市有住宅樓宇起火，消防不斷向高層單位灑水灌救。（影片截圖）

邯鄲市消防救援支隊通報，下午1時43分，邯鄲市消防救援支隊指揮中心接報，位於叢台區一幢公寓起火。消防於下午4時撲滅明火，3名傷者及時送院救治，其中1人經搶救無效死亡。