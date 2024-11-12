因銷售不佳逐漸荒廢成網紅打卡點　北京180棟別墅七折拍賣

近日，北京市順義區的楓橋別墅項目因即將於11月25日進行拍賣而引發廣泛關注。該項目包含180套別墅，起拍價為14.1億元（人民幣．下同），保證金為1.4億元。截至目前，阿里法拍平台上已有132人設置提醒，總圍觀次數達到9521次。



根據法拍信息，這些別墅目前處於荒廢狀態，雜草叢生。與其20.17億元的評估價相比，此次拍賣價格相當於打了69折，且每次競價幅度為700萬元。



該項目包含180套別墅，起拍價為14.1億元。（第一財經）

曾經，楓橋別墅因其獨特的廢土風景而成為社交媒體上的打卡地點。然而，這並不是因為其豪華設施，而是因為其荒涼的景象吸引了眾多網友前來探索。該別墅群位於高檔別墅區，周邊環境優美，但自建成以來卻因銷售不佳而逐漸荒廢。

資料顯示，180套待拍別墅中，有134套屬於北京瑞順鴻業房地產開發有限公司，其餘46套則分別歸屬於北京精達房地產開發有限公司和北京東飛祥義投資有限公司。精達地產於1993年獲得土地，2002年取得預售許可，但因建設質量和市場冷淡，僅售出8套房產。隨後，該項目進入拍賣程序，經數次轉手後，最終由瑞鴻地產持有。

此次拍賣的原因是因為相關方與中國信達資產管理股份有限公司福建省分公司的借款問題。據了解，該資產包由福建省福州市中級人民法院查封，涉及的執行案件複雜，牽涉多家公司及個人，包括泰禾投資的創始人黃其森。

這些別墅目前處於荒廢狀態，雜草叢生。（第一財經）

市場信息顯示，楓橋別墅實為黃其森用設在維京群島的影子公司收購而來，但因項目債務關係複雜、質量問題及銷售不佳等因素，曾被視作黃其森投資「踩坑」的案例。

泰禾集團作為最早一批陷入困境的房企之一，近年來面臨嚴重的財務危機。自2020年以來，泰禾集團屢次違約，並於2023年8月被深交所摘牌。其負債總額已達2015.97億元，且其股東權益為負數。

對此，泰禾方面曾表示，公司正全力推進債務重組事宜，積極解決債務問題，同時以「復工復產、重塑信心」、「保交付、保品質」為第一要務，積極盤活資產，最大限度保障項目施工建設的有序進行，增強市場信心，實現公司可持續健康發展。