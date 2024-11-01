「黑老大」張偉再有兩塊腕錶被拍賣　估價均超過4000萬

深圳市中級人民法院近日對兩塊價值連城的柏德菲臘（Patek Philippe）腕錶進行司法拍賣，吸引了廣泛關注。這兩塊腕錶的市場估價均超過4000萬元（人民幣．下同），其中一塊的起拍價為3552萬元，另一塊為3302萬元，均較市場估價低出800萬元以上。值得一提的是，這場拍賣不僅是對奢侈品的處置，更是對一段黑暗歷史的揭示，因涉事兩塊腕錶原屬昔日「黑老大」張偉的資產。



據阿里司法拍賣平台的數據，參加此次拍賣的腕錶分別為「百達翡麗（柏德菲臘）超級複雜功能時計系列」的6002G-010和6002G-001，拍賣將持續至12月29日。儘管目前已經有超過3000次的圍觀，但截至目前尚未有參與者報名。

在拍賣公告中，法院明確表示，成交後的交接將以實際物品現狀為準，並不承擔任何瑕疵的保證。買受人需在拍賣成交後的10個工作日內繳納餘款，並自行到指定地點領取物品。

拍賣將持續至12月29日。（每日經濟新聞）

兩塊腕錶的市場估價均超過4000萬元，其中一塊的起拍價為3552萬元，另一塊為3302萬元，均較市場估價低出800萬元以上。（每日經濟新聞）

這兩塊腕錶屬於案號（2021）粵03執8796號的拍賣標的物，涉案公司為深圳市中科創資產管理有限公司，其法定代表人為張偉，曾被指控為深圳的「黑老大」。該公司目前已被責令關閉，並在2023年被法院依法處置其資產，包括房產面積1536平米的觀瀾湖高爾夫大宅，私人空客飛機以及一塊柏德菲臘超級複雜功能時計系列豪錶等。

張偉曾從保安搖身一變成為商業大佬。（中國基金報）

張偉的背景相當引人注目，根據張偉在公開場合的自述，他16歲當兵，入伍後看到連長的書架上有很多商業書刊，於是便產生了濃厚的興趣，一本接一本地閱讀，兩年半堅持在300多本的商業書刊上刻上了幾百萬字的筆記。退伍之後，1992年，張偉帶著2000元去到深圳，從保安起步，最終在2004年起陸續成立「中科創」字頭的一系列公司（中科創集團），累計管理資產曾逾500億元。

他還曾計劃10年內買下5架空客飛機，以進一步服務高凈值人群。2015年，其花費5億元購買的第一架空客A319公務飛機到位，風光一時。

2022年，張偉的一架私人空客飛機曾以6334萬元的價格被拍出。（每日經濟新聞）

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直到2019年，張偉因涉嫌組織和參加黑社會性質組織等罪名被深圳市公安局逮捕，並在2020年被以組織、領導、參加黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、強迫交易罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、聚眾鬥毆罪、尋釁滋事罪、容留他人吸毒罪、行賄罪等11項罪名起訴。

其案中涉及的多起非法融資和暴力催收事件，引發社會的廣泛關注。經查明，該涉黑犯罪集團通過架設「88財富網」網絡融資平台，虛構投資項目，非法吸收公眾存款，獲得巨額資金後再用於高息放貸牟利，並採取擺場收數、非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段逼迫催收，還通過製作虛假銀行流水、空白債務確認書、以貸平貸等方式，利用虛假訴訟強迫債務人償還債務。

此外，張偉的涉黑行為還涉及到與多名公職人員的勾結，其中包括曾任深圳市委副書記的李華楠，後者因違紀違法問題落馬。2020年7月31日，廣州市中級人民法院公開宣判李華楠受賄案，以受賄罪判處李華楠有期徒刑15年，並處罰金300萬元；追繳全部違法所得。