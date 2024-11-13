生仔毀顏值！女子首次順產用錯力　谷到面腫雙眼充血面目全非

近日，山東省的一名產婦近日順產時用錯力，竟導致臉部多處微血管破裂，雙眼充血，整張臉如同發酵後的麵團般腫大，進入產房的丈夫見狀又驚又感動，當場流下眼淚。據悉，這一狀況會在產後逐漸消失。



田小姐懷孕前樣貌。（微博截圖）

田小姐產後的樣貌。（微博截圖）

綜合《閃電新聞》、《中國藍新聞》等內地媒體報道，這名田姓產婦於11月10日首次順產，沒有任何經驗，「只知道宮縮來了要使勁，三分之二的力氣全部攻到了臉上」，導致臉部以及眼部微血管破裂，產後臉部留下斑斑點點十分嚇人，與生產前白皙乾淨的皮膚形成鮮明對比。

據報道，田小姐在受訪時表示，當時她「感到臉發脹發麻，眼睛睜不開了」，出了產房後照鏡子才發現自己面目全非，「滿臉出血點，眼睛像倆鈴鐺掛在上面」，嚇到不敢照鏡子。在平安生下寶寶後，她的丈夫進產房後第一時間沒有去看寶寶，而是哭着朝她奔去，雙手不斷擦拭眼淚，嘴裏說不出任何話。田小姐在社交平台分享了這一經歷，告誡決定順產的準媽媽「一定要提前學會用力發力」，避免發生類似狀況。

田小姐的丈夫心疼落淚。（微博截圖 / @中國藍新聞）

田小姐的丈夫心疼落淚。（微博截圖 / @中國藍新聞）

據悉，順產的產婦在生產過程中，因全身用力可能導致臉部出現些微的紅色斑點，約3到5天會消失。醫生建議田小姐先冷敷1到2天，利用熱脹冷縮原理讓血管收縮，觀察到不再出血後再選擇熱敷。

這一新聞也引來許多內地網友留言感歎：

．「每一位母親都是偉大的」

．「當媽媽真不容易」



有寶媽在留言區分享類似經歷：

．「我也是，我用錯力導致眼睛出血，一個月才消」

．「我也是微血管破了，沒有人提醒我，我閨蜜來了給我照鏡子才知道」

．「放心，會恢復的」



還有網友建議醫院應該加強產前指導，避免發生類似狀況。

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