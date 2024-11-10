傳上海妻誕黑皮膚BB　台名醫指極罕見但有2可能性　憂是疾病表徵

內地網絡近日熱傳，上海一名33歲女子在醫院生下一名黑色皮膚的男嬰，但男嬰親生父母均為華人，女子強調未曾出軌、不認識任何非洲友人。醫護人員則稱，男嬰出生後他們一直留意，沒有「抱錯」。



台灣知名醫生張家銘接受台媒採訪時表示，確實可能出現此罕見現象，其中有兩種可能性，一為父母皆帶有黑色素相關的隱性基因，致嬰兒為黑色皮膚，另一可能為受精染卵發生基因突變，即「自帶突變」。



內地網絡近日熱傳，上海一名33歲女子在醫院生下一名黑色皮膚的男嬰。（網上圖片）

台北榮民總醫院遺傳優生科主任、專長基因遺傳學的張家銘醫生接受台媒《三立新聞網》採訪時表示，父母均為華人卻產下黑色皮膚嬰兒，理論上是有可能的，但極為罕見。

張家銘指，基本上有兩種可能性，一為父母雙方各自帶有隱性的黑色素基因，導致嬰兒為黑色皮膚，「由於此類黑色素基因為隱性，所以父母雙方即使帶有此隱性的黑色素基因，外觀仍為黃色皮膚。」

二為嬰兒本身「自帶突變」。張家銘表示，由於受精卵在形成過程中發生基因突變，可能導致嬰兒某些生理特徵出現異常，包括膚色，「這種現象雖然罕見，但並非不可能發生。」

台北榮民總醫院遺傳優生科主任、專長基因遺傳學的張家銘醫生。（基因醫生張家銘）

但張家銘也憂心，嬰兒出生時膚色黝黑，也有可能是某些疾病的表徵，日後可能需要追蹤及接受專業醫療的觀察。

至於該黑色皮膚嬰兒的後代是否也會是黑色皮膚，張家銘認為機率較低，因為黑色素基因突變為隱性，若其配偶未帶有黑色素突變基因，後代仍不會為黑色皮膚。