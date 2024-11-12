李子柒正式回歸　事隔三年再次上載影片　知情人士：會持續更新

11月12日，知名網紅李子柒在社交平台上發布了兩條新影片，為時隔三年再次公開更新。她在片中表達了對粉絲的思念，並傳遞了「把這份祝願送給看到視頻的每一個你」的溫暖訊息。這次更新吸引了大量關注，「李子柒回歸」的話題迅速登上微博熱搜榜第一，知情人士更透露，後續李子柒會持續更新。



李子柒的最新影片以中國非物質文化遺產「漆器」為主題，展示了其獨特的美學和工藝。另一段影片則分享了她夢想中的衣帽間，背景是森林和花海，並展現了她如何打造這個空間，「很多年以前就想有一個屬於自己的衣帽間，我想要它是坐落在森林裏的，周圍有花海，還可以躺在衣帽間的沙發上看星星……」這兩條片的播放量已超過千萬，顯示出她在網絡上的影響力依然強大。

李子柒分享了她夢想中的衣帽間，背景是森林和花海。（微博）

另一影片以中國非物質文化遺產「漆器」為主題，展示了其獨特的美學和工藝。（李子柒個人賬號）

另一影片以中國非物質文化遺產「漆器」為主題，展示了其獨特的美學和工藝。（李子柒個人賬號）

據知情人士透露，李子柒在停更期間積極外出，拜訪了多位非遺文化傳承人，深入研究民俗文化和手藝背後的故事。在此期間，她也幫助村民採購優質有機肥料，並為某手工廠提供設計建議，把古樹柿餅的設計包裝煥然一新，使產品從滯銷轉為熱銷。

李子柒的「回歸」早有跡象。10月23日，她以「熊貓姐姐」的身份出現在學習強國平台，邀請大家參加「強國熊貓周（2024）」活動。在她停更的三年間，雖然沒有發布新作品，但她不時在社交媒體上現身，吸引了眾多網友的關注。

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李子柒，本名李佳佳，自2015年開始拍攝美食短片，並於2016年轉戰微博和YouTube，迅速走紅。2017年，她與微念公司合資成立子柒文化，負責品牌的商業運作與內容創作。然而，兩者之間的矛盾於2021年浮出水面，當中或來源於網紅IP「李子柒」的歸屬權。最終雙方於2022年在綿陽市中級人民法院的調解下達成和解。

截至目前，李子柒與微念的關係仍然微妙，上述知情人士表示，未來李子柒復出後，不會和微念撕破臉，「因為當中涉及很多人情世故」。

而據天眼查APP顯示，李子柒（李佳佳）現關聯3家企業，均為存續狀態，包括四川子柒文化傳播有限公司、綿陽市涪城區大土土花藝工作室和上海沈香里創意策劃工作室。其中，四川子柒文化傳播有限公司成立於2017年7月，法定代表人、執行董事為李子柒，註冊資本100萬元人民幣，由李子柒和蒲倩雲分別持股99%、1%。知識產權信息顯示，今年以來，該公司已成功註冊多枚「子柒」、「李子柒」商標，最近一枚商標於11月7日成功註冊。