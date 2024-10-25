李子柒殺回來了　網紅界要變天？

李子柒營業了

起猛了，看見李子柒營業了。

近日，李子柒在「學習強國」學習平台視頻中公開露面，視頻中的她身著旗袍，紮著辮子，變身「熊貓姐姐」向大眾宣傳「強國熊貓周」，並邀請大家一起探訪熊貓家園。

李子柒在「學習強國」學習平台視頻中公開露面。（影片截圖）

李子柒公開亮相，讓人既驚訝又驚喜，畢竟她已經停更了三年之久。

當初，李子柒和微念的事情想必大家都有所了解，幾經周折，一直到2022年年底，杭州微念發出《和解公告》，與李子柒達成和解，李子柒也最終拿回了自己IP的版權。

李子柒事件大結局後，不少人開始期待李子柒的回歸。不過，截至目前，李子柒在各大社交平台的動態依舊停留在了2021年7月14日的那一天，在這之後，她的各個平台賬號也進入了長時間的停更狀態。

這是李子柒停更三年多，又一次出現在大眾視線中。

對此，不少網友表示非常期待，有網友評論，「好多年不見李子柒，今天看見了她在官方露面…真懷念她的視頻。」還有網友感慨，「好久沒刷到過李子柒了，仿佛從互聯網消失了一樣。」

網友評論。（微博）

雖然李子柒現在還沒有正式恢復視頻更新，但從2023年開始，關於她的消息越來越多，李子柒幾次在官方媒體賬號露面，「復出」的信號越來越強。

2023年9月，李子柒以中國農村青年致富帶頭人協會，中國農民豐收節推廣大使的身份在公開視頻露面。

視頻中，李子柒表示，七年前回到家鄉拿起攝像機，通過短視頻的方式記錄鄉村里平凡而又美好的一切事物，在未來，會繼續堅持，也會用自己的方式帶來更多優質內容。

10月，李子柒又現身抖音「美好奇妙夜」官方宣傳片，出場了3秒左右。彼時，不少網友猜測李子柒可能會在抖音復出。

李子柒。（抖音）

2024年3月，一位浙江溫州木活字印刷傳承人王法萬在媒體採訪中提到了李子柒。據了解，王法萬是當初向李子柒傳授木活字印刷技能的師傅，兩人經常交流非遺文化。

王法萬接受媒體採訪，聊到自己問李子柒什麽時候更新作品，李子柒回復他說今年的工作規劃是「重點去做文化非遺相關」。

7月，就有網友曝出李子柒的新動向，表示李子柒依然沒有閒著，而是去了成都走訪非遺文化。照片中，李子柒身後的背景是成都古蜀蜀錦研究所。

李子柒走訪非遺文化。（小紅書）

另外，據天眼查顯示，如今，四川子柒文化傳播有限公司法定代表人、執行董事及大股東均由李佳佳變更為李子柒。目前，李子柒是四川子柒文化傳播有限公司實際控制人，持股99%。

目前，李子柒是四川子柒文化傳播有限公司實際控制人，持股99%。（天眼查）

消息越來越多，李子柒回歸的信號似乎也越來越強，不過，最終李子柒何時全面復出，還有待考察。

李子柒一直被模仿，從未被超越

對於李子柒的再次露面，市場充滿了期待和歡喜。畢竟，當初的李子柒可謂火遍了大江南北。

停更這麽久，李子柒似乎成了不少網友心目中的「白月光」。簡單舉個例子，最近大網紅接連翻車，據媒體報道，近一月內已有小楊哥旗下三只羊網絡、東北雨姐、大藍、小虎行、「麻辣燙」等5個網紅賬號被處罰，隨之「1個月5大網紅塌房」的話題衝上了熱搜。

微博热搜。（微博）

在熱搜話題下，也有網友評論，「懷念李子柒」。另外，在日常中我們也能刷到網友喊話「李子柒回歸」的評論。

網友評論。（微博）

李子柒的流量和熱度可見一斑。簡單回顧一下她的走紅歷程，李子柒原名李佳佳，是知名的美食視頻博主，2016年憑借短視頻《蘭州牛肉面》打開知名度，在全網迅速走紅。

在視頻中，李子柒將獨特的農村生活方式和深厚的傳統文化底蘊融入其中，讓觀眾感受到久違的那份淳樸與真摯，這種視頻風格吸引了大量粉絲的關注與喜愛。

值得一提的是，李子柒的視頻在國內外都有著廣泛的影響力和受眾，巔峰時期，李子柒全網粉絲超過1個億。

李子柒爆火，也讓越來越多的人關注到農村賽道的潛力。

在李子柒停更的這段時間，各大短視頻平台出現了不少農村博主，通過展現農村生活的方式來吸粉引流，例如「張同學」、「帥農鳥哥」、「彭傳明」、「江尋千（九月）」、「東北雨姐」等等。

這些主打鄉村風格的視頻創作者一擁而上，抓住鄉村題材這個流量密碼，吸粉無數。這些博主在拍攝手法上各有不同，但內容跟李子柒有著諸多共性，離不開田園生活和傳統文化。

在這條賽道已經湧現了不少千萬級別的博主。抖音博主「張同學」憑借東北鄉村生活漲粉千萬，被稱為「糙版李子柒」；抖音博主「彭傳明」依靠復刻非遺，被稱為「男版李子柒」；B站博主「帥哥鳥農」則收獲了六邊形戰士版李子柒的稱號。東北雨姐被網友稱為「戰狼版李子柒」。不過，最近東北雨姐已經「翻車」，賬號顯示「該用戶違反相關法律規定和政策，已被禁言」。

從全網來看，非遺博主江尋千（九月）的視頻風格與李子柒頗為相似，在李子柒停更後，不少網友甚至把九月看作李子柒的「接班人」。在她的視頻下，還能看到「李子柒退網了，全靠九月續命了」的高讚評論。

李子柒停更後，網友不停找尋「李子柒」的代餐，也有不少博主想要成為「第二個李子柒」。然而事實證明，李子柒一直被模仿，卻從未被超越。

在國內，鄉村賽道的博主們層出不窮，各有千秋，但至今尚未有人能在粉絲量級、內容深度以及文化影響力上達到李子柒的高度。更驚人的是，哪怕停更，李子柒的粉絲黏性依舊非常高。

停更三年多，李子柒仍有近9000萬粉絲。截至目前，李子柒在微博擁有2543.1萬粉絲、B站擁有750.6萬粉絲、抖音擁有4638.4萬粉絲、快手擁有914.4萬粉絲。在四大平台，李子柒依然擁有超8000萬的粉絲。

李子柒的流量和影響力毋庸置疑。

內容依舊為王

說到這裏，我們不禁想問李子柒到底何時回歸？

有市場人士分析，李子柒動作不斷，作為曾經紅極一時的網紅，復出或是一個必然的選擇，只是時間問題。不過，當李子柒重新回歸時，她需要面對的是一個全新的市場環境，以及更加挑剔的觀眾群體。如何在這樣的環境中迅速找回昔日的流量與影響力，將是她復出後的一大挑戰。

市場風雲變幻，新的網紅層出不窮，但內容依舊為王。優質內容是李子柒商業價值的來源，重新復更後，李子柒要堅持輸出和創作優質內容，維護李子柒這個IP的獨特調性和價值。

隨著直播帶貨的興起，越來越多的網紅開始涉足這一領域，試圖通過這一方式實現商業變現。對於李子柒而言，她是否也會順應潮流，嘗試直播帶貨，這無疑是一個值得思考的問題。

網紅的盡頭是直播帶貨，這句話看似調侃，實則道出了如今商業變現的重要通道。當初，李子柒走的是一條內容和商業分離的變現道路，為她贏得了不少好評與尊重。未來回歸後，李子柒又會作出怎樣的選擇？

總的來說，在千千萬萬的網紅中，李子柒這個名字仍然有不小的影響力。未來李子柒會有什麽動作，讓我們拭目以待。

本文獲《大佬說》授權轉載，作者為青雲。

