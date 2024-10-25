李子柒疑整容　時隔1年再拍片自稱「熊貓姐姐」　網民：像兩個人

大陸前現象級網紅李子柒24日現身「強國熊貓週」宣傳影片，為其家鄉四川省綿陽代言。



這是她時隔近一年後首次以影片方式露面，對此大陸網友反應不一，有網友感慨「物是人非」，還有人質疑她大變樣疑似整容。

李子柒時隔近1年首次以影片方式露面，有網民指她樣子大變，疑似整容。（微博＠李子柒）

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據陸媒《綿陽日報》24日發布的影片，李子柒身著中式旗袍，妝容清新面露微笑，向鏡頭親切揮手，並自稱「熊貓姐姐李子柒」，邀請觀眾一起探訪熊貓家園。

對於這位前現象級網紅的現身，不少大陸網友表示驚喜：

「好想念她！」

「我的子柒終於回來了！」

「期待你快點像之前那樣發揚中華文化。」



不過，也有網友吐槽李子柒的形象與過去有較大落差：

「一眼看過去和原來拍影片的不是一個人。」

「正臉側臉像兩個人。」

「美顏開大了吧。」

「沒有團隊，自己都不會做影片了。」



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據公開資料，今年34歲的李子柒本名李佳佳，為大陸四川綿陽人，2016年因以「古法風格」形式發布原創美食影片而被人熟知，並迅速成為現象級網紅。

2021年2月2日，健力士世界紀錄宣布李子柒以1530萬的YouTube訂閱量打破了「YouTube中文頻道最多訂閱量」的世界紀錄。

2021年7月，李子柒因陷入官司風波一度停止更新，直至2023年9月才以「中國農村青年致富帶頭人協會中國農民豐收節推廣大使」身份重回公眾視線。

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