中港牌勞斯萊斯被撞為劇本？　美女司機疑｢假富婆｣人設獲142萬粉

11月4日，廣州一輛中港兩地牌的粉色勞斯萊斯與大貨車相撞，勞斯萊斯車頭被撞爛損壞嚴重，但女車主朱小姐卻淡定下車還拍照紀念，表示貨車司機謀生不易，不會在維修費用上為難他。



該事件引發網絡熱議，起初引來不少網民點讚，認為朱小姐「人美心善」十分大度。然而隨著事件的發酵，有輿論開始質疑其中是否存在「劇本」擺拍，且懷疑朱小姐打造「假富婆」人設來博取流量關注。



對此，貨車司機李師傅接受內媒採訪時表示，他當時看到撞到勞斯萊斯後「跳樓的心思都有了」，但他並不清楚具體的維修費用，且不相信對方所說，事故後保險費用會上漲的說辭。



中港牌勞斯萊斯與貨車相撞引發關注。

網民質疑雙方相識 相撞事件為「劇本」

事件發生後，有網民質疑勞斯萊斯司機朱小姐和貨車司機李師傅互相認識，是「劇本」，並指出一張朱小姐參與某電商公司開業儀式的照片中，有名男子與李師傅長相相似。

對此，朱小姐發影片稱二人並不相識，事發時勞斯萊斯車上不僅坐著她，還有她的姐妹及三個孩子，並強調「不會用孩子的生命開玩笑」。

朱小姐否認「劇本說」，表示「原以為自己說的話負法律責任，不會拿小孩的生命開玩笑」。

內媒《紅星新聞》採訪貨車司機李師傅，他出示了與朱小姐方的聊天、通話記錄，再次重申自己此前並不認識對方，更沒有與對方合作演繹「劇本」。

李師傅回憶，兩車碰撞事故發生於11月4日，車禍現場雙方並沒有進行直接交流。11月6日，對方在微信上和他聯繫，給了一個地址約他當面協商。李師傅才帶著兒子前去碰面，隨後朱小姐在網上發布了雙方協商的影片。

雙方皆打造人設博取流量關注？

朱小姐在網上發布了雙方協商的影片。

雙方協商影片發布後，網民稱李師傅穿着的T恤為價值上千元的始祖鳥，並通過其與妻子的抖音賬號，翻找出其兒子購買奔馳、李師傅家有兩棟獨棟房屋等內容，還有網民查出朱小姐相關信息，稱其並非「富婆」，名下公司為「皮包公司」，網民們因此質疑雙方在打造人設博取流量。

朱小姐與其丈夫蔡先生在「天眼查」上的公開信息顯示，二人名下企業的注冊地址都未能找到相關企業。且名下5家企業員工都為0人，其中3家的註冊地址竟是廣州體育學院。

另一方李師傅則回應稱，自己的T恤是街邊買的，90元一件，鞋子具體價格記不清了，也在五六十元左右，至於奔馳、農村自建房，是兒子自己努力所得，自己正常收入也足以負擔。

至於在網絡進行直播，李師傅坦言他確實是為了流量，「我在網上看到那麽龐大的流量，就跟兄弟交流了一下，他說你做這個（開貨車）一輩子都趕不上人家一次（直播）。」

擔心無力負擔維修價格 貨車司機：跳樓的心思都有了

相撞影片引發關注之初，朱小姐方曾稱李師傅的保險費用僅一百萬，她擔心李師傅使用保險賠償後，未來再購買保險的費用會提升，所以朱小姐表示她自費承擔維修費用，亦因此其「善舉」被大量轉發稱讚。

然而，李師傅稱自己並不清楚實際的修理費用有多少。11月4日發生擦碰後，當時對方並沒有給他一個明確數額，他以為維修費用會很高，「很多人在那里圍觀，說他這個車是五六百萬的，他有三個牌照，人家說連一起是一千多萬，我心里就很壓抑。」

交警抵達現場進行處置時，李師傅一度不願意在責任認定書上簽字，就是擔心維修費用太高自己無力負擔，「我說我才一百萬保險，賠不起」，還因此試圖向交警說情，稱自己駕車時沒有看見後方來車，「交警說她（朱小姐）靠右邊，有路權，我就不好講了。」

朱小姐駕中港牌勞斯萊斯在廣州遭貨車猛撞，卻表示如超出對方保險的金額由她承擔，獲網民大讚人美心善。（微博圖片）

朱小姐的丈夫蔡先生在接受媒體採訪時回應稱，勞斯萊斯是2024年購入的二手車，經維修人員評估，若使用副廠套件，維修費用在10萬元以內。另外，他還表示車輛經過改裝，使用的並非原廠套件，保險手續複雜，所以選擇自費維修。

有從事汽修工作的業內人士表示，根據現場照片，該勞斯萊斯保險槓脫落，若其余部件沒有太大損傷，維修成本不會太高，若維修時使用原廠配件，更換前保險槓、左前大燈、左前葉子板的成本價在十萬元左右，若選擇使用副廠配件，還會便宜很多。

對於蔡先生給出的維修價格，李師傅表示如果早知道費用不高，自己會選擇走保險，「保險程序以內，我何必受這麽大煎熬？我跟你說我跳樓的心思都有了。」他說自己同樣不相信對方「擔心保費上漲」的說辭，並表示自己看到有些網民認為他「被人利用」的說法，「可能我確實是這樣的一個角色，這個事情對我公平嗎？對我的家人公平嗎？給我造成多大的傷害？」

李師傅直言，自己都覺得是「劇本」。

同一輛勞斯萊斯車曾多次發生事故？

事件發酵後，有網民找出多張截圖，截圖中都是粉紅色勞斯萊斯與其他車輛發生擦碰，受損部位都是車頭處。

相關截圖中，有兩張可見一女士穿着同一套衣服，一張背景是白天，為本次事件的影片截圖，圖中車輛前保險槓處未脫落，另一張背景是夜晚，圖中車輛保險槓已經明顯脫落，還有一張圖中女子身著花裙子，看不見正面。

此外，因為此次車禍，勞斯萊斯女司機朱小姐的社交帳號粉絲數飛漲，截至11月13日下午，帳號粉絲已突破142萬。