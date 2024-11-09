撞勞斯萊斯獲免賠成熱話　貨車司機：曾閃現逃跑念頭　眼睛都哭腫

11月4日下午5時，廣州市海珠區發生一起引人注目的交通事故。貨車司機李先生在右轉時，與一輛粉色勞斯萊斯轎車相撞。事故發生後，李先生心中不安，因為他知道自己可能面臨高額賠償。可事故後，被撞的女車主竟然淡定拍照，並表示考慮到前者謀生不易，不會在維修費用上為難他，引來不少網友大讚。事後，李先生透露，事故發生當晚，他哭了一整晚，眼睛都哭腫了。經過此次「劫後重生」，他重回工作崗位，並希望未來能實現與家人一起旅行的夢想。



據早前報道，這輛勞斯萊斯的車牌為廣東和香港兩地牌照，據悉車輛價格近500萬港元，維修費用恐超過100萬。有目擊者稱貨車司機當場被交通警判全責，嚇得渾身發抖，而勞斯萊斯的車主朱小姐竟然在事故後淡定拍照，令事件成為熱話。

朱小姐駕中港牌勞斯萊斯在廣州遭貨車猛撞，卻表示如超出對方保險的金額由她承擔，獲網民大讚人美心善。（微博影片截圖）

朱小姐駕中港牌勞斯萊斯在廣州遭貨車猛撞，卻表示如超出對方保險的金額由她承擔，獲網民大讚人美心善。（微博影片截圖）

朱小姐駕中港牌勞斯萊斯在廣州遭貨車猛撞，卻表示如超出對方保險的金額由她承擔，獲網民大讚人美心善。（微博影片截圖）

回想起撞上勞斯萊斯時，李先生仍心有餘悸。他表示，事發時貨車禁行時間快到了，他有些著急，右轉時與一輛同樣右轉的轎車意外相撞。一開始，他內心毫無波瀾，拍照發給保險公司，但理賠人員在電話裏告訴他這是勞斯萊斯，「一百萬保險哪賠得起」。隨著圍觀的人越來越多，嘈雜的議論聲鑽進李先生的耳朵，有路人說，撞上勞斯萊斯，賣車賣房都賠不起，可能面臨「傾家蕩產」。

李先生承認，當時腦子裏閃過一個念頭，「要不跑了算了」，但他最終選擇了承擔責任。面對責任認定書，李先生面色蒼白，經過近五小時的溝通才簽下字。

車輛價格近500萬港元，維修費用恐超過100萬。（微博截圖）

隨著時間的推移，李先生的情緒起伏不定。事故發生當晚，他哭了一整晚，對未來感到無比絕望，也對家人感到愧疚。可第二天，他的朋友發來一段影片，顯示勞斯萊斯車主表示只需保險理賠，這讓他感到一絲安慰。李先生的八旬父親在得知事故後，馬上去燒香祈求菩薩保佑。

11月7日，李先生與勞斯萊斯男車主蔡先生面對面簽訂協議，蔡先生決定放棄賠償，讓李先生感到無比感激。他表示，這是他遇到的兩位好心人，並相信這是他過去做好事的回報，「遇到這樣的好人，是我們全家幾輩子修來的福」。李先生的妻子也認為，這是他多年的行善積累的福報。

雙方協商畫面。（縱覽新聞）

車主蔡先生則對媒體表示，這起事故引發了廣泛關注，讓他們感受到「潑天的流量」。他坦言，最終放棄賠償的決定也受到流量因素的影響，並對李先生的為人表示讚賞。

經歷此次事故後，李先生重回工作崗位。今年49歲的他，從湖南到廣東工作近30年，一直以開貨車為主，雖然收入不穩定，但他始終堅持供養家庭，且因為擔心失去工作機會，始終未曾踏足第三個城市。對於未來，他表示希望能實現與家人一起旅行的夢想。