雙11｜無錫京東物流園起火頻傳爆炸聲　疑燒毀十幾億手機貨物

11月12日，有市民拍攝到無錫市京東宇培物流園突發大火，火勢蔓延，現場火光閃爍，濃煙滾滾，附近居民聲稱，即使相隔有距離，仍舊能夠感覺到熱浪。

無錫市應急管理局工作人員11月14日表示，明火當日已經撲滅，應急消防各部門介入，起火原因正在調查中。



網傳影片中，火勢在多棟樓內蔓延，火光漫天，不時還有爆炸聲。有拍攝者在較遠處稱，「在這就能感覺到熱了」。

網傳信息稱「員工透露，懷疑有十幾億元手機被燒毀」，而正值「雙十一」發貨期間，被燒毀的都是包裝好的快遞，且都為易燃物品，包括手機電池。網傳信息稱，廠房內的工人有時為驅趕睏意會偷偷抽煙。

對此，工作人員回應表示，對於火災受損的物件，還在核實和清點中，（具體受損情況）無法立即答覆。對於火災中受損快遞物件的問題，京東客服則建議，可以關注訂單信息以及物流更新。或者攜帶訂單號致電客服。