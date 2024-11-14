北京住宅窗外護欄被拆後3歲女童墜亡　家屬質疑施工方無防護措施

10月21日，位於北京市海淀區的中國農業科學院小區發生一起悲劇，3歲半女童樂樂（化名）從22層的家中不幸墜落，經搶救無效於當日下午去世。事故引發了家屬對建設和施工單位的責任質疑，樂樂的父親羅先生近日透露，小區正在進行舊房改造，但施工單位在拆除他們家的窗戶防護欄後，未採取有效的安全防護措施；樂樂母親范女士則表示，涉事單位至今不肯主動承擔責任。



10月21日上午，樂樂從22層的家中意外墜落，當天下午2點經海淀醫院搶救無效去世。羅先生講述：「孩子掉下去，是姥爺發現的，當場就不行了，120後來送到海澱醫院，搶救的時候已經完全沒有生命體徵。」

中國農業科學院小區高2號樓。（新黃河）

孩子意外去世以後，羅先生一家人陷入痛苦和自責之中。他們同時也認為，悲劇的發生跟窗戶外原本應有的防護欄被拆除不無關係。羅先生表示，小區正在進行舊房改造，施工單位在未經充分通知的情況下就拆除了他們家窗戶的防護欄，且未採取有效的安全防護措施。他堅持要求涉事中國農業科學院及江蘇中益建設集團有限公司承擔相應責任。樂樂的母親范女士也指出，事發至今已超過20天，兩家公司一直回避問題，未主動承擔責任。

樂樂從22層的家中意外墜落。（新黃河）

11月14日，內媒實地探訪了事發小區，發展施工仍在進行中，周圍被綠色圍擋圍住。施工人員透露，樓房改造已接近完成，主要是拆除工作。記者試圖聯繫中國農業科學院的項目管理處，但被告知不接受采訪。江蘇中益建設集團的法務負責人則聲稱，拆除的是防盜欄而非防護欄，法律上不應承擔責任，但願意出於人文關懷進行協商。

防護欄被拆除後的窗戶。（新黃河）

范女士回憶，在事故發生前一周，她曾在微信群中詢問施工人員關於防護欄的安裝問題，但至今未獲回覆。她表示，拆除防護欄的決定未經他們同意，施工方並未提供任何風險提示或防護措施。

小區居民反映，並非所有住戶都安裝了防護欄，尤其是高層住戶。根據北京住建委的資料，此次舊房改造項目由中國農業科學院負責建設，江蘇中益建設集團有限公司負責施工。工程內容包括樓體維修及公共區域粉刷，合約金額達2500多萬元人民幣。

施工現場。（新黃河）

范女士表示，事故後他們多次與相關單位溝通，希望對方能承擔責任，但收效甚微。她呼籲施工單位應主動承擔法律責任，讓孩子得到公道。

針對此事，律師曲曉飛指出，建設單位在施工前應充分告知居民，並在施工過程中提供必要的安全保障。若施工單位擅自拆除防護設施，則可能承擔民事侵權責任。他同時表示，作為監護人的家長也需承擔一定的安全保護責任。