雙11退貨率創新高　女裝店宣布閉店： 賣了2000單退了1500單

雙11的購物狂歡剛剛結束不久，女裝退貨的腳步卻還在繼續，有店家在社交平台上曬出堆滿了退貨的倉庫問道：「女裝還能做嗎？」甚至還有商家的退貨率高達80%到90%，有女裝店店家稱，「發（賣）了2000單退了1500單。」，許多女裝店虧損嚴重，在雙11後只能閉店。



商家鄭先生稱，他不得不面對超過70%的退貨率和持續虧損，雖然他擁有20多萬粉絲並在細分領域做到排名前10的女裝店店主，但他在10月份宣佈了閉店消息，準備賣完尾貨就徹底告別女裝行業。



內媒報道，今年初開始，電商女裝的閉店故事輪番上演，500多萬粉絲女裝店「少女凱拉」被爆欠款跑路，而後張大奕、周揚青等頭部網紅也陸續宣佈關閉曾經年營收上億元的淘寶店舖。商家抱怨退貨率居高不下、被強制購買運費險等，消費者則吐槽貨不對版、服裝質量參差不齊，商家與消費者之間、商家與平台之間的博弈正愈演愈烈。

女裝成為退貨率最高的品類 有商家高達90%

雙11期間，有女裝店在社交平台稱發出去2000件衣服退回來了1500件，其中很多退貨理由是拍錯尺碼或者寄錯包裹。有機構對大促期間各個平台的退貨率做了統計，女裝成為退貨率最高的品類，特別是女裝直播其退貨率可高達80%，記者調查發現有商家退貨率甚至高達90%。

有消費者向記者表示：「不僅是雙11期間，今年是退貨最高的一年，買5件衣服4件都要退回，已經很難在網上買到合適的衣服了。」實際上這是普遍現象，近年來，女裝的平均退貨率只增不減。

「電商剛剛發展起來的時候，退貨率只有15%～20%不到，賣出去多少錢就賺多少錢，而現在我們的退貨率達到70%以上，銷售額看起來很高，但實際沒有什麼利潤了」。鄭先生做了12年的女裝，他感受到了網店商家和消費者的地位明顯發生了改變。

周揚青關閉自己的女裝網店。（周揚青微博圖片）

他告訴記者，特別是雙11大促活動，消費者為了湊單衝動消費的情況更多，女裝退貨率更高。因為有運費險，許多消費者把網店當「試衣間」，一件衣服同時買兩個顏色或者兩個尺碼，試穿後再退回去一件，這已經形成了一種消費習慣。

今年來，許多消費者發現，以前關注和收藏的店舖接連關閉，還有的發佈了閉店通知，正在清倉甩賣。據聯商網不完全統計，2024年以來，已有40餘家女裝網店宣佈閉店或停止更新，其中不乏經營10年以上的老店和高分店舖。

今年5月，「少女凱拉」被爆出突然關店並失聯，在行業中引起軒然大波，該店舖憑藉低價銷售吸引年輕女性，月銷量超過90萬件，但最終卻因欠幾百個供應商上千萬元貨款走到了盡頭。幾個月後，曾經的「淘寶女裝第一人」張大奕的店舖「吾喜歡的衣櫥」也宣佈退場，與1200萬粉絲告別，據張大奕本人透露，原因為毛利率已經支撐不了各項營運成本。

商家正在進行雙十一直播。（視覺中國）

退貨和積壓庫存成為壓死網店的最後一根稻草

退貨引發的連鎖反應，其中也有強制運費險帶來的成本升高，不斷積壓的庫存或許成為壓死女裝網店的最後一根稻草。「按兩塊錢一單運費算，3000個包裹大概要花6000元，參加雙11活動的話強制要求購買運費險，平均4元一單，所以如果退貨率高，賣得越多虧得就越多，最後就只剩一大堆庫存了。」鄭先生說。

鄭先生店舖一年最多做到2000多萬的銷售額，如今卻因為資金鏈斷裂成為今年閉店的女裝網店之一。鄭先生說：「競爭太大了看不到希望，包括設計、改版、美工、模特、店長、客服、倉庫等人工費用支出太大，利潤根本不夠覆蓋。」

鄭先生還告訴記者，如今各種平台競爭加劇，各種規則的限制都會影響到商家的利益，其中不少商家想減少損失而推出預售模式，一旦超時發貨，也會面臨較多賠付。

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「貨不對板、質量參差不齊」等吐槽成為許多消費者退貨的共鳴。不少消費者稱，特別是一些網紅款為了營造氛圍會在特定的環境找好看的模特拍照，拉高了期待，最後消費者拿到手的衣服要麼有色差，或者面料、版型不好，怎麼穿都不合適。

一行業人士表示，「一些網紅，她有可能穿著奢侈品的原版展示，但是因為價格成本等因素，做出來的衣服一分錢一分貨，消費者拿到手後就會覺得貨不對板」，面對各種競爭，包括供應商和商家偷工減料其實是行業普遍存在的現象，很多商家也會拿去年的東西賣，同質化很嚴重。

他提到，實際上這些年卷設計、卷原創、卷創新，捲到現在許多大店都倒閉是行業優勝劣汰的一面，目前女裝呈現飽和狀態，僧多粥少，肯定會垮掉一批賣家。「如果別人在抄款的時候，你已經懂得去改款了，還能夠樹立品牌和調性，其實還是能繼續活下去的。」

對於女裝目前的瓶頸期，天使投資人郭濤認為，電商平台應適度調整強制政策，比如根據店舖信譽等差異化設定運費險要求，減輕優質商家負擔。同時加強對商品質量、描述真實性的監管，提升整體購物環境。

知名戰略定位專家詹軍豪表示，「商家與平台之間的博弈，也實則是尋求利益最大化的過程」，從品牌定位的角度來看，電商女裝領域的高退貨率，揭示了商家與消費者之間的「錯位」現象。這不僅僅是尺碼、款式上的不匹配，更深層次地反映了商家未能精準把握目標消費群體的審美、品質需求及購物習慣。

他建議，商家需強化市場洞察，確保產品設計與行銷策略貼近消費者真實需求，減少因「期望落差」導致的退貨。​​​