雙11｜海關截325萬件轉運假貨拘一人　檢$9000萬冒牌波鞋電子產品

內地「雙十一」購物節吸引不少人購物，海關發現有不法分子企圖將冒牌商品經香港轉口往外地，於10月22日至11月11日一連三星期，採取代號「雙節棍」 的執法行動，打擊跨境轉運冒牌貨物活動。



行動中，海關偵破35宗相關案件，檢獲約325萬件懷疑冒牌貨物，包括手提電話、無線耳機、足球波衫、運動波鞋等，估計市值逾9,000萬元，並拘捕一名涉案人士。



檢獲的冒牌貨品種類繁多，包括有運動鞋、iPhone 耳機、太陽眼鏡、手錶以及球衣，市值逾9,000萬元。（海關提供）

海關透過風險評估，於屯門內河船碼頭海關驗貨場和深圳灣口岸進境貨物檢查大樓，先後抽查7個貨櫃和兩輛入境貨車，共檢獲約7.8萬件懷疑冒牌貨物，估計市值共約2,700萬元。

另外經深入調查，海關於多間本地物流公司偵破26宗相關案件。行動中，海關人員突擊搜查約30間位於葵涌、青衣、元朗和荃灣的物流公司，檢獲共約317萬件懷疑冒牌貨物，包括手錶、鞋、衣服和眼鏡，估計市值共約6,300萬元。

由海關提供圖片可見，檢獲的冒牌貨品種類繁多，包括有運動鞋、手提電話、無線耳機、太陽眼鏡、手錶以及足球波衫。上述案件仍在調查中。一名涉案人士被捕，他現正保釋候查。

海關呼籲消費者應光顧信譽良好的店舖或網站，如有懷疑，應先向有關商標或版權持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌或侵權物品。海關提醒物流業界遵守《商品說明條例》的規定，在處理貨物時如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。海關亦提醒在店鋪或網上售賣物品的人士，切勿出售冒牌或侵權物品；於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌或侵權物品屬嚴重罪行，須負上刑責。

海關會繼續加強巡查，並透過情報分析採取執法行動，嚴厲打擊不同層面的冒牌和侵權物品活動。根據《商品說明條例》，任何人進出口、銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑冒牌或侵權活動。