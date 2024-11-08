淘寶包郵到港「香港人終感受到雙11」成話題　一原因商家紛紛叫苦

在西藏和新疆朋友的翹首以待中，包郵的風竟然先吹到了香港。10月1日開始，淘寶推出「滿99元人民幣」包郵的活動，香港用戶在淘寶購買帶有「HK¥99包郵」標籤的商品，即可使用相關的免運費優惠。最近，拼多多也推出了分區免郵的活動，在劃定的香港包郵區域，購買各種商品，不管價格多少，一件包郵。嚐到了0.5元（人民幣，下同）也包郵的甜頭之後，香港人上癮得不亦樂乎。香港賣得貴的文具家具，香港買不到的內地特產……這下通通變得觸手可及，不僅價格比香港低，還不用集運費，簡直好事成雙。內地這幾年逐漸消退的「雙十一」搶購熱潮，轟轟烈烈地在香港上演。



然而，新規則還未完善，有些東西雖然發貨，卻過不了集運，有些過了集運，到貨時卻因為超重超尺寸需要買家另付運費。有些則上一天還能運到香港，隔天就被禁止過海關。買家們在一步步試探，像「開盲盒」一樣，期待開出最便宜最實用最好吃的「包郵商品」。在這個過程中，買家退貨或拒收，一般不造成自身經濟損失。吃虧的是部分內地商家，他們本來想分一杯香港市場的羹，沒想到先被「佔了便宜」。

有內地人好奇，在淘寶、拼多多包郵免郵到香港之前，香港人不網購嗎？（深圳微時光授權使用）

下單付了錢卻收不到貨 商家寧不做港人生意（點圖放大了解更多）：

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「雙十一搶購」被香港人感受上了

沒想到，過了這麼多年，「雙十一搶購」這個詞，終於被香港人用上了。這次電商平台的包郵活動開始後，香港人蘇蘇截至目前有70個快遞待配送，像到內地批發了一樣。0.5毛錢的筆、10塊錢的盆栽、40塊錢200個的衣架、貓糧貓砂……和香港的物價對比起來，不值一提。之前，她不會這麼大手筆地購買這些生活用品，畢竟是租的房子，她得過且過，不想投資太多。現在不一樣了，將房子重新改造至有家的模樣，原來不超過200塊。

此前，內地理所應當的包郵，卻是香港人的奢侈。以前她會頭痛用哪家集運比較省錢，畢竟運費不低，有的時候買一袋廚房紙巾40塊錢，運費也要40塊錢。所以她每次都心不甘情不願，但現在這些都不在她擔心的範圍內。

買到停不下來，平台還一直送我一兩塊錢的券，還有折扣，像不要錢一樣。

而且，值得一提的是，香港頁面的淘寶和拼多多的商品價格，和內地頁面是一樣的。香港的薪資，內地的物價，怎麼看都划算。

香港主婦林雪以前固定每週末來深圳盒馬進貨，為孩子們買好一周的早餐，尤其是饅頭。現在，她在網購山東產的大饅頭，源頭直發，送到她家樓下，也省了再來內地搬貨的功夫。之前，她帶小孩到廣西旅遊，愛上了荔浦芋頭，回到香港後，一直想念這個味道。拼多多包郵後，她第一時間就加購了芋頭，並且順利在家門口取到了貨。

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根據淘寶香港站的說明，今年8月起香港已經先試點了服飾行業包郵，此次再度加碼，把包郵範圍擴大到了全行業，覆蓋包括3C數碼、家居收納、運動娛樂、化妝護膚等熱銷品類在內的10億多商品，尤其輕小件商品全部覆蓋。而且，為了方便買家取貨，香港的菜鳥自提點及自提櫃數量將增加到800個。目前，淘寶上92%的商品支持官方直運貨到香港，時效也縮短至3—4日達。香港人可以在淘寶和拼多多買的東西，越來越多，包郵的範圍也越來越細緻。

有內地人好奇，在淘寶、拼多多包郵免郵到香港之前，香港人不網購嗎？和內地不同的是，香港的網購平台相對較為分散，有各種eBay、amazon、樂天等平台。香港人也可以在國內電商平台設置的香港區域購買，只不過需要在海關處集中轉運，不僅耗時長，運費也貴。所以，我們平常看到很多香港人在深圳的關口「攢快遞」。他們把收件地址填到深圳關口，週末再統一到關口領取。需要退貨時，也把東西帶回關口寄送，以此減免集運的麻煩。

今時不同往日了之後，現在只要香港買家在淘寶和拼多多下單，並符合快遞集運的範圍，便能免郵費直接運送到家樓下的快遞驛站，無需再另付集運的費用。由於包郵，最近沉迷於網購的香港人爆多，香港的許多快遞驛站進入了極其忙碌的階段。快遞多到堆放在路邊，快遞暫存櫃爆滿，取件的人大排長隊，快遞員還要忙著回覆一大堆心急的催件人：我的快遞已經集運了怎麼還沒到？畫面像極了幾年前內地的雙十一快遞站，只是，在內地的消費熱潮冷卻下來之後，這次輪到香港了。

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香港買家爭分奪秒 「開盲盒式」網購

在大部分香港人對包郵感到開心的時候，有一小部分人在社群平台上吐槽：包郵就是個玩笑。有香港人在拼多多上買了煙薯，左盼右盼，好不容易等到集運階段，卻被海關退回，內心很鬱悶。

既然不能通過集運，那麼就不要發貨。白給我們希望，又讓我們失望。

根據官方介紹，平台已經根據海關的禁運品規則，針對相關品類操作了禁運，但存在部分商品錯放及遺漏。

現在，倉庫主要拒收類別有蔬果肉蛋奶等生鮮，含肉、海鮮、魚蝦等食品、冷凍冷藏類食物、飲料、中藥、治療腳氣或皮膚病等藥物、殺蟲驅蟲藥、動植物以及活體等。但是在淘寶和拼多多的香港包郵區上，仍有不少售賣蔬菜、水果、飲料、液體類的商家，也打上了香港包郵的標籤，只要買家購買了，他們就發貨。神奇的是，這些「禁運」的貨品，有人到關口就被退回，有人卻順利在香港收到了貨。

在一個香港買家分享經驗的購物群組裡，大家不停地試探，互相取經。他們覺得，現在規則還相對模糊，上一次可以過關的物資，下一次就未必了。只要有人實踐過哪一樣「禁運品」可以順利收到貨，其他人就會爭分奪秒地下單，以防規則完善之後就買不了了。

有人收到可樂了！有人收到酒精了！即食涼皮收到了！帶土的綠植可以！收納櫃和洗碗機也收到了！蘋果收到了！

蘋果被退回去了，芋頭被退回去了，食用油也被退回去了，但是洗衣液收到了！

相應的，淘寶和拼多多的包郵區商家也一直在改變，有些商家加入了包郵區之後，發現物資運送不了海關，也逐漸退出了香港包郵區的競爭。對香港買家來說，能否下單、能否順利收到貨、收到的貨是否滿意都像是在「開盲盒」一樣，也靠一些運氣。

香港人美林買了一份芝士，商家冷運發貨，在集運前卻被攔截下來了，芝士被原路退回。美林沒收到貨，所以向商家申請了退款。畢竟她是在包郵區拍下的，商家也承諾了出貨。但商家的貨退之後，由於冰鮮的時限有限，已經變質了，所以商家拒絕退款，認為貨已經損失了。美林認為這條規則很不合理：

要麼品類控制好不能下單，能下單卻要拒收還要收退貨手續費，說不過去了。

美林和商家交涉了一會，最後商家心痛地答應了退款，還表示最近這種僅退款現象太多了，美林感謝商家，同時也心痛他們「被擺了一道」。

對買家來說，頁面能拍就試試，拒收了最多也就原路退還商家，最多就浪費一些時間成本，但對賣家來說，損失還是不小的。

除了商品本身，商家還需要負擔運費，部分還含有運費險，一單下來，可能損失十幾到上百。在買家和平台試錯的過程中，這些商家本來還以為打通了香港市場，沒想到卻成了「試驗品」，只能自負試錯的成本。於是，儘管有不被拒收、完成交易的可能，有些商家還是直接放棄了香港市場，直接在商品詳情頁強調香港勿拍，拍了也不發。

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進港「攪局」不只電商

在這場包郵熱潮中，看熱鬧的內地人閒不住了：香港人工資那麼高，用拼多多真的太抽象了。香港人阿偉只是覺得：

便宜為什麼不用，誰會跟錢過不去？

在阿偉看來，香港地租那麼高，在香港的實體店購買物資，價格多多少少都要勻上昂貴的租金，消費者要承擔的太多。而國內電商平台上的物資的價格，或許才算是物品本身的價值。老話說「便宜沒好貨」，但當物品便宜到一定程度了，管他好不好貨，都得先下單來看看到底是什麼東西。

事實上是，阿偉在內地網購平台低價購買的商品，有些品質雖然沒有那麼好，但價格很低，也不影響使用，整體來看性價比很高。而且國內電商入港，便利的不僅是包郵送貨上門，更多的是價格戰帶來的一系列連鎖反應。

現在，淘寶和拼多多為了爭奪香港的消費者，各出奇招，在包郵種類上找更優質的賣家，爭取更快的發貨速度。淘拼在港大戰之下，也有香港人發現，本地的商超為了攬回生意，也開始辦起了滿減活動。

現在香港除了大牌化妝品、包包、服裝和進口藥品以及金舖以外，其他零售品未來都可能受到衝擊。如何改變，留住本地的消費者，他們也該想想辦法了。

這兩年來，越來越多的內地品牌進駐香港，到香港分一杯羹，進港「攪局」，也給香港人帶來了更物美價廉的體驗。根據《晚點財經》不完全統計，從2022年中開始，內地餐飲批量赴港，包括農耕記、太二酸菜魚、呷哺呷哺、楊國福、袁記雲餃、蜜雪冰城、茶救星球、Manner Coffee等多個品牌都已在港開店，書亦燒仙草、木屋燒烤、中式糕點品牌鮑師傅也進入香港。多家品牌首店開在商業旺地，最大手筆的可能是去年底開業的蜜雪冰城，選址旺角銀行中心廣場，面積60平方米，月租20萬港元，賣9港元一杯的檸檬水、16港幣一杯的珍珠奶茶。其他茶飲店月租多在10萬港元上下。

最近，內地遍地可見的零食批發店也開始進駐香港，不僅把內地的零食帶到香港出售，還大大地整頓了香港零食界的價格，又給上了香港消費者一種「消費不要錢」的體驗。除了餐飲和零售店，內地的服務業也積極拓寬香港市場，美團去年開始進駐，招納一批本地配送員，提供大量配送優惠券給本地消費者，進一步刺激香港的配送速度和配送費。

內地企業赴港，帶去了新的生活方式和體驗。相信層層受益的香港消費者，永遠能期待內地和香港交融的新變化。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】