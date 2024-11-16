高中生上台奪咪高峰控訴學校「沒錢修宿舍」　教體局回應

周五（15日），雲南文山壯族苗族自治州富寧縣一中科技節現場，一名學生突然走上講台奪過咪高峰，控訴學校「有錢請無人機表演，有錢建安娜草堂，沒錢修學生宿舍」，隨後被多名工作人員帶走，引發關注。周六（16日）淩晨，富寧縣教體局深夜通報稱，縣教育體育局和縣一中將充分聽取廣大學生意見建議，進一步加強學校基礎設施建設。



通報稱，富寧縣一中為激發學生對科學實驗的興趣，於科技節當天邀請廣州中鳴數碼科技有限公司、雲南海盛科技有限公司到學校開展無人機公益表演。「安娜草堂」則為學生閱讀室，資金來源為上級獎補資金48萬元（人民幣．下同），於2024年10月建設完成並投入使用，為學生增加200個閱讀書位，未擠佔學校宿舍修繕經費。關於學生宿舍修繕的問題，富寧縣一中2023年以來陸續投入67萬多元對學生宿舍進行提升改造。目前，宿舍均為10人間，具備正常住宿條件。

下一步，縣教育體育局和縣一中將充分聽取廣大學生意見建議，不斷加大資金投入，進一步加強學校基礎設施建設，不斷改善學生學習和生活環境。

一名學生突然控訴學校「沒錢修學生宿舍」，隨後被多名工作人員帶走。（極目新聞）

一名學生突然控訴學校「沒錢修學生宿舍」，隨後被多名工作人員帶走。（極目新聞）

一名學生突然控訴學校「沒錢修學生宿舍」，隨後被多名工作人員帶走。（極目新聞）

據富寧縣教體局工作人員介紹，涉事學生就讀高一，初中也在該校初中部就讀，他此前確實曾反映過宿舍漏水的問題，暑假期間，學校已對漏水宿舍進行了修繕，經已竣工。至於宿舍面積，以及能否提供照片或者影片的問題，他表示調查組也在查，照片不方便提供，但就強調宿舍是沒問題的，有多出來的宿舍，床位也足夠。

該工作人員進一步稱，安娜草堂是學校為解決閱讀位不達標的問題而建，對學生有好處，而科技節活動一直是該校的特色，富寧縣一中是全國的科技教育示範學校。

對於涉事學生現況，工作人員表示，其目前在家中，由家長自己進行監護，他反映的漏水問題已經解決，不存在有錢建草堂沒錢修宿舍的情況。目前，學校已經對他進行了心理疏導，但他強調以安撫教育為主，不會對他進行處理。